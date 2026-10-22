Uomini e Donne, 22 ottobre 2026: Paola e Antonio lasciano lo studio, Giovanni Grazioso chiama una ragazza di Napoli

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2026 Paola Fatuzzo e Antonio Marino, protagonisti del parterre over, hanno lasciato lo studio dopo un lungo tira e molla. Nella stessa puntata il tronista Giovanni Grazioso ha eliminato tutte le corteggiatrici tranne una e ha chiesto di conoscere una ragazza di Napoli con un negozio di scarpe.

I punti chiave Paola Fatuzzo e Antonio Marino, protagonisti del parterre over di Uomini e Donne, hanno lasciato lo studio il 22 ottobre 2026.

Il tronista Giovanni Grazioso il 22 ottobre 2026 ha eliminato tutte le sue corteggiatrici tranne una, motivando la scelta con la mancanza di impatto fisico.

Giovanni Grazioso ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di contattare una ragazza di Napoli che ha un negozio di scarpe e che dice di aver visto soltanto sui social.

Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la ragazza di Napoli si chiama Rosaria e comparirà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Rosaria, contattata da Lorenzo Pugnaloni, ha dato sui contatti passati con Giovanni Grazioso una versione diversa da quella del tronista, non confermata né smentita dal programma.

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2026 Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno lasciato lo studio. Il tronista Giovanni Grazioso ha eliminato tutte le corteggiatrici tranne una e ha chiesto di far scendere una ragazza di Napoli.

Perché Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno lasciato Uomini e Donne

Il 22 ottobre 2026 Paola Fatuzzo e Antonio Marino, protagonisti del parterre over di Uomini e Donne, sono usciti dallo studio. Prima dell’uscita Paola Fatuzzo si è rivolta ad Antonio Marino con una frase rimasta a metà: «Antonio, non mi sei indifferente, ma…».

Il percorso di Paola Fatuzzo e Antonio Marino nel programma è stato segnato da un lungo tira e molla, con uscite di Paola con altri cavalieri e momenti di gelosia verso Antonio. Le modalità precise dell’uscita e chi l’abbia decisa non sono state comunicate ufficialmente.

Giovanni Grazioso chiama una ragazza di Napoli

Il tronista Giovanni Grazioso, già noto al pubblico per Temptation Island, il 22 ottobre 2026 ha eliminato tutte le sue corteggiatrici tranne una. Grazioso ha motivato la scelta con la mancanza di impatto fisico con le ragazze eliminate.

Giovanni Grazioso ha poi chiesto alla redazione di Uomini e Donne di contattare una ragazza di Napoli che ha un negozio di scarpe. In studio il tronista ha spiegato di averla vista soltanto sui social e di non conoscerla. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la ragazza si chiama Rosaria e comparirà nelle prossime puntate.

Rosaria, contattata da Lorenzo Pugnaloni, ha fornito una versione diversa da quella del tronista sui contatti avuti in passato con Giovanni Grazioso. La versione di Rosaria non ha ricevuto conferme né smentite dal programma.

Le altre storie della puntata del 22 ottobre 2026

Il tronista Giacomo ha chiesto di far scendere Martina, ex corteggiatrice di Ciro.

Il cavaliere Marco ha ricevuto due nuove dame.

Marina ha chiuso la conoscenza con il cavaliere Antonino, dicendogli: «Antonino, non volevo chiudere…».

È andata in onda l’esterna di Giovanni Grazioso con la corteggiatrice Ketrin.

Arianna Cirrincione e il momento della scelta di Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione, scelta dal tronista Andrea Cerioli a Uomini e Donne, ha raccontato in quale momento ha capito che Andrea Cerioli avrebbe scelto proprio lei, come riportato da ComingSoon.it. Le parole esatte di Arianna Cirrincione e il momento che ha indicato non sono ancora disponibili nei dettagli.

Cosa succede adesso a Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne è attesa la discesa in studio della ragazza di Napoli richiesta da Giovanni Grazioso. Non è stato reso noto se Paola Fatuzzo e Antonio Marino potranno tornare nel programma.

Domande frequenti Perché Paola e Antonio sono usciti da Uomini e Donne? Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne il 22 ottobre 2026, dopo un lungo tira e molla segnato da uscite di Paola con altri cavalieri e da momenti di gelosia. Le modalità precise dell’uscita e chi l’abbia decisa non sono state comunicate ufficialmente. Chi è la ragazza di Napoli chiamata da Giovanni Grazioso a Uomini e Donne? Il tronista Giovanni Grazioso ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di contattare una ragazza di Napoli che ha un negozio di scarpe, vista soltanto sui social. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la ragazza si chiama Rosaria e comparirà nelle prossime puntate. Perché Giovanni Grazioso ha eliminato le corteggiatrici a Uomini e Donne? Il 22 ottobre 2026 il tronista Giovanni Grazioso ha eliminato tutte le sue corteggiatrici tranne una. Giovanni Grazioso ha motivato la scelta con la mancanza di impatto fisico con le ragazze eliminate. Paola Fatuzzo e Antonio Marino torneranno a Uomini e Donne? Non è stato reso noto se Paola Fatuzzo e Antonio Marino potranno tornare a Uomini e Donne dopo l’uscita dallo studio del 22 ottobre 2026. Prima di uscire Paola Fatuzzo aveva detto ad Antonio Marino: «Antonio, non mi sei indifferente, ma…».

Immagine di repertorio

Fonte: Isa e Chia · Isa e Chia · ComingSoon.it