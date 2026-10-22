«L’Essere Amato» di Sorogoyen con Javier Bardem è Film della Critica: nelle sale italiane dal 12 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. «L’Essere Amato» («El Ser Querido»), il film del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, ha ottenuto dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) la designazione di Film della Critica, annunciata il 22 ottobre 2026. Presentato in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes, il film esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026 con Movies Inspired.

I punti chiave Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) ha designato «L’Essere Amato» di Rodrigo Sorogoyen come Film della Critica, con annuncio il 22 ottobre 2026.

«L’Essere Amato» esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da Movies Inspired.

Javier Bardem è il protagonista maschile di «L’Essere Amato», e la sua interpretazione è l’elemento più lodato del film.

Rodrigo Sorogoyen ha scritto «L’Essere Amato» insieme alla sceneggiatrice Isabel Peña.

«L’Essere Amato» ha avuto l’anteprima mondiale in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes ed è stato proiettato alla 21ª Festa del Cinema di Roma.

«L’Essere Amato» (titolo originale «El Ser Querido»), il nuovo film del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen, ha ottenuto la designazione di Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci). Il film arriva nelle sale italiane dal 12 novembre 2026.

La distribuzione italiana di «L’Essere Amato» è affidata a Movies Inspired. Il protagonista maschile è Javier Bardem, la cui interpretazione è l’elemento più lodato del film.

Perché i critici italiani hanno scelto L’Essere Amato

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ha motivato il riconoscimento puntando su sceneggiatura e temi. Rodrigo Sorogoyen ha scritto «L’Essere Amato» insieme a Isabel Peña.

«Vertiginoso esempio di cinema nel cinema abitato dai fantasmi del colonialismo del passato e dal quotidiano paternalismo. Sorogoyen, insieme a Isabel Peña, mette in scena un capolavoro di scrittura che non fa altro che parlare di rapporti di potere, di un popolo su un altro, di un regista sui suoi attori, di un padre su una figlia. Di noi»

Secondo la motivazione dello Sncci, il film di Rodrigo Sorogoyen è dunque un racconto di cinema nel cinema. Al centro ci sono i rapporti di potere, letti su più livelli: politico, professionale e familiare.

Il percorso del film da Cannes a Roma

«L’Essere Amato» di Rodrigo Sorogoyen ha già alle spalle un percorso nei festival internazionali. Queste sono le tappe principali prima dell’uscita in Italia:

anteprima mondiale in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes;

proiezione alla 21ª Festa del Cinema di Roma, dove è stato accolto con entusiasmo;

designazione Film della Critica da parte dello Sncci, annunciata il 22 ottobre 2026;

uscita nelle sale italiane il 12 novembre 2026 con Movies Inspired.

Pubblico e critica hanno accolto con favore «L’Essere Amato» in entrambi i festival. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla prova di Javier Bardem nel ruolo principale.

Chi è Rodrigo Sorogoyen, il regista candidato all’Oscar

Rodrigo Sorogoyen è un regista spagnolo candidato all’Oscar. Il suo nome è legato a titoli come «As Bestas», «Madre» e «Il regno». Con «L’Essere Amato» torna a lavorare in coppia con la sceneggiatrice Isabel Peña.

Le informazioni diffuse insieme al riconoscimento non entrano nel dettaglio della trama. Non sono stati comunicati né il resto del cast né la durata del film.

Quando e dove vedere L’Essere Amato

«L’Essere Amato» debutta nei cinema italiani il 12 novembre 2026, distribuito da Movies Inspired. Al momento non è stato reso noto l’elenco delle sale, né se il film sarà programmato nei cinema di Salerno e della provincia.

Domande frequenti Quando esce L’Essere Amato al cinema in Italia? «L’Essere Amato», il film di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026. La distribuzione italiana è affidata a Movies Inspired. Perché L’Essere Amato è stato scelto come Film della Critica? Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) ha premiato «L’Essere Amato» per la sceneggiatura e i temi. Nella motivazione lo Sncci definisce il film di Rodrigo Sorogoyen un «vertiginoso esempio di cinema nel cinema» e «un capolavoro di scrittura» sui rapporti di potere: di un popolo su un altro, di un regista sui suoi attori, di un padre su una figlia. Chi recita in L’Essere Amato di Sorogoyen? Il protagonista maschile di «L’Essere Amato» è Javier Bardem, la cui interpretazione è l’elemento più lodato del film. Il resto del cast di «L’Essere Amato» non è stato comunicato insieme alla designazione Film della Critica. In quali festival è stato presentato L’Essere Amato? «L’Essere Amato» di Rodrigo Sorogoyen ha avuto l’anteprima mondiale in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes. Il film è stato poi proiettato alla 21ª Festa del Cinema di Roma, dove è stato accolto con entusiasmo. L’Essere Amato sarà proiettato nei cinema di Salerno? Il distributore Movies Inspired non ha ancora reso noto l’elenco delle sale in cui «L’Essere Amato» uscirà il 12 novembre 2026. Non è quindi ancora noto se il film di Rodrigo Sorogoyen sarà programmato nei cinema di Salerno e della provincia.

Fonte: ANSA