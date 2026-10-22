«Livatino», Michele Placido presenta la serie alla Festa di Roma con Mattarella in sala e chiede più cinema civile

di Redazione ZON

In sintesi. Il regista Michele Placido ha presentato alla Festa del Cinema di Roma, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in sala, la miniserie «Livatino – Il giudice e i suoi assassini», con Giuseppe De Domenico. La serie va in onda su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026. Placido ha chiesto al cinema italiano più film di impegno civile.

I punti chiave La miniserie «Livatino – Il giudice e i suoi assassini» va in onda su Rai 1 in prima serata il 9 e il 10 novembre 2026.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella era in sala all’anteprima della miniserie alla Festa del Cinema di Roma.

Il regista Michele Placido ha chiesto al cinema italiano di tornare a fare più opere di impegno civile, coinvolgendo di più la Rai.

La miniserie racconta gli ultimi due anni di vita del magistrato Rosario Livatino, dal 1988 al 1990, ucciso nel 1990 a 37 anni.

L’attore Giuseppe De Domenico interpreta Rosario Livatino, Beniamino Marcone interpreta Giovanni Falcone e David Coco interpreta Paolo Borsellino.

Michele Placido ha portato alla Festa del Cinema di Roma l’anteprima della miniserie «Livatino – Il giudice e i suoi assassini», con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in sala. Davanti ai giornalisti, il regista ha chiesto al cinema italiano di tornare a raccontare storie di impegno civile.

Che cosa chiede Michele Placido al cinema italiano

Per Michele Placido il cinema italiano «dovrebbe tornare a fare più opere che parlano di impegno civile oggi». Il regista vede nella miniserie su Rosario Livatino un possibile modello: «Una serie come questa può essere d’insegnamento».

Michele Placido ha indicato anche chi potrebbe raccogliere la sfida. «Oggi ci sono dei giovani registi bravissimi, come Strippoli, che potrebbero essere più sostenuti anche nel racconto della nostra realtà», ha detto. Poi ha aggiunto: «Non sono un produttore, ma un modo per farlo si può trovare», per esempio «coinvolgendo di più la Rai».

Michele Placido ha anticipato di avere in mente un nuovo progetto personale: «un piccolo film che si occupa di una realtà attuale… ho un’idea». Il regista non ha fornito altri dettagli su titolo, trama o tempi di realizzazione.

Perché la presenza di Mattarella ha commosso il regista

La partecipazione del presidente Sergio Mattarella all’anteprima di «Livatino» ha colto di sorpresa la produzione. «Non ce l’aspettavamo, è una grande emozione, una cosa meravigliosa», ha raccontato Michele Placido.

Michele Placido ha legato quell’emozione alla storia personale del capo dello Stato: «Lui da siciliano, nella sua esperienza personale, ha sofferto moltissimo». Il riferimento è a Piersanti Mattarella, fratello del presidente e allora presidente della Regione Siciliana, ucciso dalla mafia nel 1980.

Di cosa parla la miniserie sul giudice Rosario Livatino

La miniserie racconta gli ultimi due anni di vita del magistrato Rosario Livatino, dal 1988 al 1990. Livatino fu ucciso nel 1990, a 37 anni. Nel 2021 è diventato il primo magistrato beatificato dalla Chiesa cattolica.

Il racconto alterna la vita privata e il lavoro di Rosario Livatino, credente convinto e servitore dello Stato. Sullo sfondo c’è l’Agrigentino degli anni Ottanta, dove i giovani della Stidda sfidavano le cosche tradizionali. Con l’appoggio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il giudice mette a punto una strategia investigativa che lo trasforma in un bersaglio.

La serie è una coproduzione Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com. Nel cast figurano anche Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Brenno Placido, Francesco Benigno e lo stesso Michele Placido. I ruoli di questi interpreti non sono stati resi noti.

Attore Ruolo Giuseppe De Domenico Rosario Livatino Beniamino Marcone Giovanni Falcone David Coco Paolo Borsellino

Quando va in onda «Livatino» su Rai 1

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, «Livatino – Il giudice e i suoi assassini» arriva in televisione in due serate.

Data Canale Fascia 9 novembre 2026 Rai 1 Prima serata 10 novembre 2026 Rai 1 Prima serata

Resta da capire se l’appello di Michele Placido troverà risposta nella Rai e nei produttori. Il primo banco di prova sarà l’accoglienza del pubblico di Rai 1 a novembre 2026.

Domande frequenti Quando va in onda la serie su Livatino su Rai 1? La miniserie «Livatino – Il giudice e i suoi assassini» va in onda su Rai 1 in due serate, il 9 e il 10 novembre 2026, in prima serata. La serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Chi interpreta Rosario Livatino nella serie di Michele Placido? Nella miniserie «Livatino – Il giudice e i suoi assassini» il magistrato Rosario Livatino è interpretato da Giuseppe De Domenico. Beniamino Marcone interpreta Giovanni Falcone e David Coco interpreta Paolo Borsellino. Di cosa parla la miniserie Livatino Il giudice e i suoi assassini? La miniserie racconta gli ultimi due anni di vita del magistrato Rosario Livatino, dal 1988 al 1990, alternando vita privata e lavoro. Sullo sfondo c’è l’Agrigentino degli anni Ottanta, dove i giovani della Stidda sfidavano le cosche tradizionali. Con l’appoggio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Livatino mette a punto una strategia investigativa che lo trasforma in un bersaglio. Perché Mattarella era all’anteprima di Livatino alla Festa del Cinema di Roma? Il regista Michele Placido ha detto che la presenza del presidente Sergio Mattarella non era attesa ed è stata «una grande emozione». Placido l’ha legata alla storia personale del capo dello Stato, il cui fratello Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Siciliana, fu ucciso dalla mafia nel 1980. Chi era il giudice Rosario Livatino? Rosario Livatino era un magistrato siciliano, credente convinto e servitore dello Stato, ucciso nel 1990 a 37 anni. Nel 2021 è diventato il primo magistrato beatificato dalla Chiesa cattolica.