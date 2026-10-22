Ascolti tv del 21 ottobre 2026: Tale e Quale Show di Carlo Conti al 18,4%, Il Volo: Uno per tutti scende al 15,6%

di Redazione ZON

In sintesi. Mercoledì 21 ottobre 2026 Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1 ha vinto gli ascolti della prima serata con 2.511.000 spettatori e il 18,4% di share, secondo i dati Auditel. Il Volo: Uno per tutti su Canale 5 si è fermato a 1.857.000 spettatori e al 15,6%, perdendo 216 mila spettatori in sette giorni.

I punti chiave Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1 ha vinto la prima serata del 21 ottobre 2026 con 2.511.000 spettatori e il 18,4% di share.

Il Volo: Uno per tutti su Canale 5 ha raccolto 1.857.000 spettatori e il 15,6% di share il 21 ottobre 2026.

Il Volo: Uno per tutti ha perso 216 mila spettatori e 2 punti di share rispetto alla puntata di sette giorni prima.

La partita di UEFA Champions League Bayern Monaco-Arsenal, trasmessa in chiaro da Tv8 il 21 ottobre 2026, ha ottenuto il 4,9% di share.

Chi l’ha visto? su Rai 3 ha raccolto 1.046.000 spettatori e il 7,1% di share nella prima serata del 21 ottobre 2026.

Tale e Quale Show di Carlo Conti ha vinto la prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026 con il 18,4% di share. Il Volo: Uno per tutti su Canale 5 si è fermato al 15,6%, perdendo 2 punti in una settimana.

Quanti spettatori hanno scelto Rai 1 e quanti Canale 5

Secondo i dati Auditel, Tale e Quale Show su Rai 1 ha raccolto una media di 2 milioni e 511 mila spettatori. Lo share è stato del 18,4%. Rispetto alla puntata di sette giorni prima, il programma di Carlo Conti è leggermente cresciuto sia in spettatori sia in share. L’entità precisa della crescita non è stata indicata.

Il Volo: Uno per tutti, lo show musicale del trio su Canale 5, ha totalizzato una media di 1 milione e 857 mila spettatori, pari al 15,6% di share. Rispetto alla settimana precedente, lo show ha perso 216 mila telespettatori e 2 punti di share. Il calo è arrivato nonostante un parterre di ospiti di primo piano, i cui nomi non sono stati resi noti nei dati diffusi.

Perché il 21 ottobre era una serata difficile per tutti

Mercoledì 21 ottobre 2026 la prima serata televisiva ha dovuto fare i conti con la UEFA Champions League. La partita tra Bayern Monaco e Arsenal era trasmessa in chiaro da Tv8 e anche sulle pay tv. Su Tv8 il match ha ottenuto il 4,9% di share.

Tale e Quale Show ha retto alla concorrenza calcistica e ha migliorato il proprio risultato. Il Volo: Uno per tutti, invece, ha subito una flessione netta. I dati disponibili non permettono di stabilire quanti spettatori siano passati dallo show di Canale 5 alla partita o al programma di Rai 1.

Come sono andate le altre reti nella prima serata del 21 ottobre

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha superato il milione di spettatori. Su Rai 2 Patù: La passione delle idee si è fermato sotto il 2% di share. Fabio Fazio con Il Tavolo di Che tempo che fa ha raccolto il 3,4%.

Programma Rete Spettatori Share Tale e Quale Show Rai 1 2.511.000 18,4% Il Volo: Uno per tutti Canale 5 1.857.000 15,6% Chi l’ha visto? Rai 3 1.046.000 7,1% Una giornata particolare La7 1.020.000 6,4% Bayern Monaco-Arsenal Tv8 dato non confermato 4,9% È sempre Cartabianca Rete 4 531.000 4,4% Il Tavolo di Che tempo che fa non indicata 497.000 3,4% Patù: La passione delle idee Rai 2 194.000 1,7%

Dove rivedere Tale e Quale Show e cosa succede adesso

La puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre 2026 è disponibile su RaiPlay. Non sono state comunicate informazioni sulla replica online di Il Volo: Uno per tutti.

Il prossimo confronto tra Carlo Conti e Il Volo dipenderà dalla programmazione delle due reti, che per mercoledì 28 ottobre 2026 non è ancora stata confermata nel materiale disponibile. I nuovi dati Auditel diranno se il calo di Canale 5 è un episodio legato alla Champions League o una tendenza.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tv del 21 ottobre 2026? Gli ascolti della prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026 li ha vinti Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1. Secondo i dati Auditel, il programma ha raccolto 2.511.000 spettatori e il 18,4% di share. Quanto ha fatto di share Il Volo Uno per tutti il 21 ottobre? Il Volo: Uno per tutti su Canale 5 ha ottenuto il 15,6% di share il 21 ottobre 2026, con 1.857.000 spettatori. Rispetto alla puntata di sette giorni prima, lo show ha perso 216 mila spettatori e 2 punti di share. Quanto ha fatto la Champions League su Tv8 il 21 ottobre 2026? La partita di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal, trasmessa in chiaro da Tv8 il 21 ottobre 2026, ha ottenuto il 4,9% di share. Il numero di spettatori della partita su Tv8 non è stato confermato. Dove rivedere la puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre 2026? La puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre 2026 è disponibile su RaiPlay. Per Il Volo: Uno per tutti non sono state comunicate informazioni sulla replica online.