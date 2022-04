Roma-Bodo Glimt, la notte della verità: le probabili formazioni

Il conto alla rovescia è finito: allo stadio Olimpico va in scena Roma-Bodo Glimt, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale della Conference League. Si riparte dall’amaro 2-1 ottenuto dai norvegesi all’Aspmyra Stadion giovedì scorso con l’illusorio vantaggio di Pellegrini ribaltato da Saltnes e Vetlesen.

Roma, non puoi sbagliare

In un Olimpico sold-out, la notte della verità per la stagione della Roma di José Mourinho. Il Bodo Glimt sta diventando una bestia nera in questa stagione (un pareggio e 2 sconfitte) e servirà una grande prestazione per cercare di ribaltare lo svantaggio acquisito in Norvegia settimana scorsa.

L’obiettivo è centrale la semifinale della prima edizione di questa nuova competizione: lì ci sarà una tra Leicester-PSV ad attendere (0-0 all’andata, ritorno ad Eindhoven). Il successo in campionato contro la Salernitana, ribaltata nei minuti finali, dà una nuova iniezione di fiducia ad Abraham e compagni in vista della partita di ritorno contro il Bodo Glimt. Per la Roma sarà importante ritornare tra le prime 4 di una competizione europea e ritrovare la semifinale dopo quella notte magica del 2018 con il 3-0 al Barcellona in Champions League.

Gli screzi del post-gara in Norvegia con la lite tra il preparatore giallorosso Nuno Santos e l’allenatore Knutsen (entrambi squalificati dalla UEFA) ha ulteriormente acceso la rivalità tra le due squadre. Per provare a distendere il clima, i tifosi del Bodo hanno scritto una lettera aperta agli ultrà della Roma, invitandoli ad una battaglia solo sportiva sul campo e non allargarla anche al tifo. Al Viale dei Gladiatori sono attesi oltre 65.000 spettatori, record stagionale da quando gli stadi sono tornati al 100% della capienza.

Le probabili formazioni

QUI ROMA – José Mourinho si presenta al grande appuntamento con la rosa praticamente al completo: recuperati Mancini e Zaniolo, regolarmente a disposizione anche Spinazzola. La formazione sarà quella vista nel derby contro la Lazio con ogni probabilità: Rui Patricio tra i pali, difesa a 3 con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo confermati Cristante e Oliveira con Karsdorp a destra e la sorpresa Zalewski sulla sinistra. Davanti Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Abraham. Zaniolo, invece, partirà dalla panchina e sarà un’arma importante a gara in corso, così come i vari Veretout e Carles Perez, fondamentali contro la Salernitana.

QUI BODO GLIMT – Rispetto alla gara d’andata, lo squalificato Knutsen ritroverà Ola Solbakken, vero grande spauracchio per la difesa giallorossa. Al contrario però il tecnico rischia di dover fare a meno di capitan Moe e di Pellegrino: chi ha possibilità di scendere in campo è il capitano, che stringerà i denti per esserci dal 1′. Invece per l’esterno poche possibilità di vederlo tra i titolari ed anche in panchina: sarà sostituito da Koomson. Per il resto tutto confermato.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.

BODO GLIMT(4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Koomson.

Dove vedere Roma-Bodo Glimt

La sfida di ritorno tra Roma-Bodo Glimt sarà diretta dall’arbitro spagnolo Sanchez. L’incontro sarà visibile in chiaro su TV8 (ch. 8 del digitale terrestre), in streaming su DAZN ed infine sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 2 (ch. 252).