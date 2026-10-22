Amici, anticipazioni del 25 ottobre 2026: cosa si sa su Erness, ospiti e giudici

di Redazione ZON

In sintesi. La terza puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 25 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5. Al centro dell’attesa c’è l’allievo Erness, sospeso per una settimana dal professore Samirai Jay perché i brani presentati come inediti non lo erano. Ospite musicale, giudici esterni ed eventuali eliminazioni non sono ancora stati resi noti.

I punti chiave La terza puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 25 ottobre 2026 alle ore 14 su Canale 5.

Il professore Samirai Jay ha sospeso l’allievo Erness per 7 giorni: i brani presentati da Erness come inediti non erano davvero inediti.

L’ospite musicale e i giudici esterni della terza puntata di Amici non sono ancora stati comunicati.

Nella seconda puntata di Amici l’ospite musicale è stato Settembre e i giudici esterni sono stati Anbeta e l’attore Claudio Santamaria.

Il ritorno in studio di Angelina Mango o di Gaia è solo un auspicio dei fan: nessuna delle due presenze risulta confermata.

La terza puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 25 ottobre 2026 su Canale 5, dalle ore 14. Al centro dell’attesa c’è l’allievo Erness, sospeso per una settimana dal professore Samirai Jay.

Gli spoiler della registrazione, per ora, sono pochi. Le anticipazioni circolate finora non indicano chi rischia l’eliminazione, quali sfide sono state disputate né se sono stati presi nuovi provvedimenti disciplinari. Sono in attesa di aggiornamento a registrazione conclusa.

Perché il caso Erness è il nodo della puntata del 25 ottobre

Samirai Jay ha sospeso Erness per sette giorni dopo aver scoperto che i brani presentati come inediti dall’allievo non erano davvero inediti. Il provvedimento ha aperto un interrogativo sulla permanenza del cantante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Non è stato reso noto se Erness rientrerà regolarmente nella classe al termine della sospensione. Non si sa nemmeno se la puntata del 25 ottobre 2026 conterrà nuove decisioni dei professori sul suo percorso.

Chi sono gli ospiti e i giudici della terza puntata di Amici

I nomi dell’ospite musicale e dei giudici esterni della terza puntata non sono ancora stati comunicati. Nella seconda puntata del pomeridiano l’ospite musicale è stato Settembre, mentre il ruolo di giudici esterni è toccato ad Anbeta e all’attore Claudio Santamaria.

Ruolo Seconda puntata Terza puntata (25 ottobre 2026) Ospite musicale Settembre Non ancora reso noto Giudici esterni Anbeta e Claudio Santamaria Non ancora resi noti

Tra i fan del talent di Canale 5 c’è chi spera nel ritorno in studio di Angelina Mango o di Gaia. Si tratta di auspici del pubblico: nessuna delle due presenze risulta confermata.

Gara di canto: cosa resta da sapere

La terza puntata di Amici di Maria De Filippi prevede anche una gara di canto con un premio settimanale. L’esito della gara e la natura del premio in palio non sono ancora stati diffusi.

Il quadro completo arriverà con la messa in onda di domenica 25 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5. Questo articolo verrà aggiornato appena saranno disponibili i dettagli sulla registrazione.

Domande frequenti Quando va in onda la terza puntata di Amici 2026? La terza puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 25 ottobre 2026 su Canale 5, a partire dalle ore 14. Perché Erness è stato sospeso ad Amici? Il professore Samirai Jay ha sospeso l’allievo Erness per una settimana dopo aver scoperto che i brani presentati come inediti non erano davvero inediti. Non è stato reso noto se Erness rientrerà regolarmente nella classe di Amici di Maria De Filippi al termine della sospensione. Chi sono gli ospiti e i giudici di Amici del 25 ottobre 2026? I nomi dell’ospite musicale e dei giudici esterni della terza puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda il 25 ottobre 2026, non sono ancora stati comunicati. Nella seconda puntata l’ospite musicale è stato Settembre, mentre i giudici esterni sono stati Anbeta e l’attore Claudio Santamaria. Angelina Mango torna ad Amici il 25 ottobre? Il ritorno di Angelina Mango nello studio di Amici di Maria De Filippi non è confermato. Alcuni fan del talent di Canale 5 sperano nella presenza di Angelina Mango o di Gaia, ma si tratta solo di auspici del pubblico. Chi viene eliminato ad Amici il 25 ottobre 2026? Le anticipazioni sulla terza puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda il 25 ottobre 2026, non indicano chi rischia l’eliminazione. Non sono note nemmeno le sfide disputate né l’esito della gara di canto con premio settimanale.