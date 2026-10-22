Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 22 ottobre 2026: lo zaino di Omer con 100.000 lire sparisce, Akif chiede il divorzio

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia, in onda giovedì 22 ottobre 2026 alle 21.50 su Canale 5, Omer rischia grosso per il nuovo lavoro con Tayfun: lo zaino con centomila lire da portare a scuola viene scambiato. Akif chiede il divorzio a Nebahat per costruirsi una nuova vita con Suzan.

I punti chiave La puntata di Tutto per la mia famiglia va in onda giovedì 22 ottobre 2026 alle 21.50 su Canale 5.

Tayfun affida a Omer 100.000 lire da portare a scuola nello zaino, ma lo zaino di Omer viene scambiato con quello di un’altra persona.

Harika trova i soldi di Tayfun, comincia a spenderli e, aggredita da un uomo, lo colpisce alla testa con una pietra per difendersi.

Akif consegna a Nebahat le carte del divorzio e le chiede di firmare, mentre vuole costruirsi una nuova vita con Suzan.

Suzan e Nebahat si sfidano all’asta per il pinguino decorato da Doruk e rilanciano fino a 15.000 lire.

Attenzione: spoiler. Giovedì 22 ottobre 2026, alle 21.50 su Canale 5, la puntata di Tutto per la mia famiglia mette Omer nei guai per colpa del nuovo lavoro. Akif, intanto, chiede il divorzio a Nebahat.

La serie turca è ambientata a Istanbul. La puntata del 22 ottobre 2026 si muove tra la scuola, le case dei protagonisti e una gita scolastica al bowling.

Perché il nuovo lavoro di Omer diventa un pericolo

Dopo la morte di Kadir, Omer si sente responsabile dei fratelli. Il nuovo lavoro gli porta soldi in fretta: il ragazzo fa un regalo ad Asiye e si concede qualche spesa in più.

Asiye, la sorella di Omer, nota il denaro arrivato all’improvviso e le risposte vaghe del fratello. A preoccuparla è soprattutto il legame di Omer con Tayfun.

Durante la riscossione di un debito, gli uomini di Ahmet stanno per aggredire con un coltello gli scagnozzi di Tayfun. Omer interviene e scongiura il peggio.

Il giorno successivo Tayfun affida a Omer un incarico più rischioso: portare a scuola centomila lire nascoste nello zaino.

Come sparisce lo zaino con i centomila lire

Lo zaino di Omer con i centomila lire viene scambiato con quello di un’altra persona. Omer cerca il denaro con l’aiuto di Asiye, Aybike e Ogulcan.

A trovare i soldi di Tayfun è Harika, che non capisce il pericolo e comincia a spenderli. Un uomo la aggredisce e Harika, per difendersi, lo colpisce alla testa con una pietra.

Omer deve recuperare i centomila lire e, insieme, evitare conseguenze più pesanti per altri. Asiye continua a chiedergli la verità, ma Omer non parla.

Cosa succede tra Akif, Nebahat e Suzan

Akif, che ha già lasciato casa, vuole costruirsi una nuova vita con Suzan. Quando Suzan accetta di cenare con lui, Akif consegna a Nebahat le carte del divorzio e le chiede di firmare.

Nebahat capisce che dietro la decisione di Akif c’è Suzan, un tempo sua amica. Dopo aver bevuto, Nebahat si presenta con Ayla sotto casa di Suzan e il confronto degenera in accuse pesanti. Akif prova a intervenire.

Rientrata a casa, Nebahat confida al figlio Doruk la paura di restare sola. Doruk le promette che non la lascerà.

Cosa accade durante la gita al bowling

Al bowling Ayla mette Berk e Aybike in squadre diverse per tenerli lontani. Tolga spalma della crema sotto le scarpe di Ogulcan per farlo scivolare sulla pista.

Quando Tolga prende di mira Omer, alcuni uomini legati ad Ahmet riconoscono il ragazzo per l’episodio della sera prima e si schierano con lui. Tolga allora si tira indietro.

Il pinguino all’asta e la sfida tra Suzan e Nebahat

Doruk, passando da Asiye per restituirle dei colori, scopre che la ragazza ha conservato il pinguino che lui le aveva regalato. Così mette all’asta un pinguino decorato con una bandiera d’amore.

Il pinguino di Doruk diventa l’oggetto di una sfida tra Suzan e Nebahat. Le due donne rilanciano fino a quindicimila lire.

Tutto per la mia famiglia torna su Canale 5 giovedì 22 ottobre 2026 alle 21.50. Le fonti disponibili non indicano dove rivedere la puntata in streaming.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia il 22 ottobre 2026? La serie turca Tutto per la mia famiglia va in onda giovedì 22 ottobre 2026 alle 21.50 su Canale 5. Le fonti disponibili non indicano dove rivedere la puntata in streaming. Cosa succede a Omer in Tutto per la mia famiglia il 22 ottobre? Nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 22 ottobre 2026, Tayfun affida a Omer 100.000 lire da portare a scuola nascoste nello zaino. Lo zaino di Omer viene scambiato con quello di un’altra persona e Omer cerca il denaro con l’aiuto di Asiye, Aybike e Ogulcan. Perché Akif chiede il divorzio a Nebahat in Tutto per la mia famiglia? In Tutto per la mia famiglia Akif, che ha già lasciato casa, vuole costruirsi una nuova vita con Suzan. Quando Suzan accetta di cenare con lui, Akif consegna a Nebahat le carte del divorzio e le chiede di firmare. Chi trova i soldi nello zaino di Omer in Tutto per la mia famiglia? Nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 22 ottobre 2026 è Harika a trovare i soldi di Tayfun finiti nello zaino scambiato con quello di Omer. Harika non capisce il pericolo e comincia a spenderli, finché un uomo la aggredisce e lei lo colpisce alla testa con una pietra per difendersi.