Gli Anelli del Potere 3, il trailer: l’Unico Anello è vicino. Gli episodi su Prime Video dall’11 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutta su Prime Video l’11 novembre 2026 con i primi quattro di otto episodi. Seguono gli episodi 5 e 6 il 18 novembre e il finale, episodi 7 e 8, il 25 novembre 2026. Il trailer mostra Sauron, interpretato da Charlie Vickers, vicino alla forgiatura dell’Unico Anello.

I punti chiave La terza stagione de Gli Anelli del Potere conta 8 episodi, pubblicati da Prime Video in 3 blocchi settimanali.

Prime Video pubblica gli episodi 1-4 l’11 novembre 2026, gli episodi 5-6 il 18 novembre 2026 e gli episodi 7-8 il 25 novembre 2026.

Nel trailer della terza stagione Sauron, interpretato da Charlie Vickers, trasforma Mordor nella sua roccaforte mentre si avvicina la forgiatura dell’Unico Anello.

Secondo la trama ufficiale della terza stagione resistono a Sauron solo 3 roccaforti: Khazad-dûm, Lindon e Gran Burrone.

Gli showrunner della terza stagione de Gli Anelli del Potere sono J.D. Payne e Patrick McKay.

Il trailer della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta Sauron alle soglie della forgiatura dell’Unico Anello. La serie torna su Prime Video l’11 novembre 2026.

Quando escono i nuovi episodi su Prime Video

La terza stagione de Gli Anelli del Potere conta otto episodi. Prime Video li pubblica in tre blocchi, a una settimana di distanza l’uno dall’altro.

Data Episodi 11 novembre 2026 1, 2, 3 e 4 18 novembre 2026 5 e 6 25 novembre 2026 7 e 8

I 16 episodi delle prime due stagioni de Gli Anelli del Potere sono disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori, in diverse lingue.

Cosa mostra il trailer della terza stagione

«Il tutto è giunto a questo», dice Galadriel nel trailer della terza stagione de Gli Anelli del Potere. Il momento della forgiatura dell’Unico Anello si avvicina e Sauron, interpretato da Charlie Vickers, trasforma Mordor nella sua roccaforte.

Nel trailer de Gli Anelli del Potere 3 compaiono i Nazgnagôl, servitori dell’Anello al fianco di Sauron, che si muovono per la Terra di Mezzo chiusi in armature nere. Con loro avanza l’esercito di Orchi dell’Oscuro Signore.

Il trailer de Gli Anelli del Potere 3 apre più fronti. Gli Elfi difendono a fatica le prime linee. I Nani di Khazad-dûm vedono vacillare i legami familiari. Númenor scivola verso la guerra civile. Nelle terre orientali di Rhûn, Gandalf usa magia e persuasione contro l’oscurità.

Il salto nel tempo è di cinque o di sette anni?

Il materiale ufficiale sulla terza stagione de Gli Anelli del Potere non è univoco sul salto temporale. Una parte parla di sette anni in avanti rispetto alla seconda stagione. La sinossi indica invece che sono trascorsi cinque anni dalla caduta di Eregion. Le due cifre potrebbero riferirsi a punti di partenza diversi, ma le fonti non lo chiariscono.

La trama ufficiale racconta una Terra di Mezzo in guerra

Nella terza stagione de Gli Anelli del Potere le armate di Sauron hanno conquistato gran parte del mondo. Resistono solo tre roccaforti: Khazad-dûm, dove i Nani si sono chiusi nelle sale sotterranee, e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, protetti dai Tre Anelli.

Nella torre di Barad-dûr, appena completata, Sauron lavora giorno e notte al potere capace di piegare ogni nemico. Nani, Elfi, Uomini e Maghi devono allearsi per fermarlo. La produzione parla di alleanze nuove e a volte instabili.

Chi firma la serie e in quale epoca è ambientata

Gli showrunner della terza stagione de Gli Anelli del Potere sono J.D. Payne e Patrick McKay. Tra i produttori esecutivi figurano Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble e Charlotte Brandstrom, che è anche regista. Matthew Penry-Davey è produttore. Ally O’Leary Cantrell, Tim Keene e Andrew Lee sono co-produttori.

Gli Anelli del Potere è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. La serie si svolge migliaia di anni prima delle vicende de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

Il prossimo appuntamento per i fan della Terra di Mezzo

Il cast completo della terza stagione non è stato reso noto nel materiale diffuso con il trailer. I primi quattro episodi de Gli Anelli del Potere 3 arrivano su Prime Video l’11 novembre 2026. Il finale di stagione è in programma il 25 novembre 2026.

Domande frequenti Quando esce Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video? La terza stagione de Gli Anelli del Potere esce su Prime Video l’11 novembre 2026. Quel giorno vengono pubblicati i primi quattro episodi. Il finale di stagione è in programma il 25 novembre 2026. Quanti episodi ha la terza stagione de Gli Anelli del Potere? La terza stagione de Gli Anelli del Potere ha otto episodi. Prime Video li pubblica in tre blocchi: gli episodi 1-4 l’11 novembre 2026, gli episodi 5-6 il 18 novembre 2026 e gli episodi 7-8 il 25 novembre 2026. Di cosa parla la terza stagione de Gli Anelli del Potere? Nella terza stagione de Gli Anelli del Potere le armate di Sauron hanno conquistato gran parte della Terra di Mezzo. Resistono solo Khazad-dûm e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone. Nani, Elfi, Uomini e Maghi devono allearsi per fermare Sauron, che dalla torre di Barad-dûr si avvicina alla forgiatura dell’Unico Anello. Quanti anni sono passati tra la seconda e la terza stagione de Gli Anelli del Potere? Il materiale ufficiale sulla terza stagione de Gli Anelli del Potere non è univoco sul salto temporale. Una parte parla di sette anni dopo la seconda stagione. La sinossi indica invece cinque anni dalla caduta di Eregion, senza chiarire se le due cifre partano da momenti diversi. Chi interpreta Sauron ne Gli Anelli del Potere 3? Nella terza stagione de Gli Anelli del Potere Sauron è interpretato da Charlie Vickers. Nel trailer il personaggio trasforma Mordor nella sua roccaforte, mentre si avvicina il momento della forgiatura dell’Unico Anello.