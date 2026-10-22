Assistente IA di WhatsApp Business: come attivare Meta Business Agent passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. L’assistente IA di WhatsApp Business si chiama Meta Business Agent e, a ottobre 2026, si attiva dall’app WhatsApp Business: scheda «Strumenti», «Meta Business Agent», autenticazione e «Conferma». Risponde ai clienti usando chat passate, sito e catalogo. È gratuito fino a una quota mensile inclusa, oltre servono i piani Meta One, e potrebbe non essere disponibile per tutte le aziende.

I punti chiave Meta Business Agent è l’assistente IA di WhatsApp Business e si attiva dalla scheda «Strumenti» dell’app WhatsApp Business.

Meta Business Agent risponde ai clienti usando le chat passate scelte dal titolare, il sito, il catalogo e le informazioni su pagamenti, resi e spedizioni.

Meta Business Agent è gratuito ogni mese fino a una quota inclusa, ma Meta non ha reso noto quante risposte comprende quella quota.

I piani Meta One per le aziende in Italia partono, secondo la stampa, da 16,99 euro al mese per numero (Essential) fino a 549 euro al mese (Max).

Meta ha annunciato la disponibilità globale di Meta Business Agent il 3 giugno 2026 a Londra, ma il lancio procede in modo graduale, Italia compresa.

L’assistente IA di WhatsApp Business si chiama Meta Business Agent. Per attivarlo apri l’app WhatsApp Business, vai nella scheda «Strumenti» e seleziona «Meta Business Agent». Poi completi l’autenticazione, colleghi l’account se richiesto e tocchi «Conferma». A quel punto istruisci l’agente con chat passate, sito, catalogo e informazioni su pagamenti, resi e spedizioni, e scegli a chi deve rispondere.

È gratuito ogni mese fino a una quota inclusa. Oltre quella quota servono i piani a pagamento Meta One. A ottobre 2026 il servizio potrebbe non essere ancora disponibile per tutte le aziende.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per usarlo

Meta Business Agent è il servizio di intelligenza artificiale di Meta pensato per le aziende. Su WhatsApp gestisce una parte delle conversazioni con i clienti al posto del titolare: risponde alle domande frequenti, consiglia prodotti e può prenotare appuntamenti.

Per attivarlo servono tre cose:

L’app WhatsApp Business installata sul telefono, con il numero dell’attività già registrato.

installata sul telefono, con il numero dell’attività già registrato. La funzione disponibile per il tuo account. Meta ha annunciato la disponibilità globale il 3 giugno 2026, alla conferenza Conversations di Londra. La pagina di assistenza ufficiale, però, parla ancora di paesi limitati e aziende selezionate.

Meta ha annunciato la disponibilità globale il 3 giugno 2026, alla conferenza Conversations di Londra. La pagina di assistenza ufficiale, però, parla ancora di paesi limitati e aziende selezionate. Una lingua supportata. La lingua dell’agente dipende dal numero di telefono dell’azienda, e non tutte le lingue sono supportate.

Al WhatsApp Business Summit di Milano, a luglio 2026, Meta ha dichiarato che oltre un milione di aziende usava già l’agente. Ha spiegato anche che il lancio sarebbe stato graduale in tutto il mondo, Italia compresa.

Le grandi aziende hanno un’altra strada, la Meta Business Agent Platform, che si configura via API. In questo caso servono un account WhatsApp Business con un numero idoneo e un’app Meta con il permesso whatsapp_business_messaging. Questa guida riguarda l’app.

Meta Business Agent non è Meta AI: la differenza

Molte guide su come «attivare l’IA su WhatsApp» parlano in realtà di Meta AI, che è tutt’altro strumento. Confondere i due è l’errore più comune.

Strumento A chi serve Chi lo configura Dove si trova Meta Business Agent Aziende, per rispondere ai clienti L’azienda, sul proprio numero Scheda «Strumenti» dell’app WhatsApp Business Meta AI Utenti, come assistente personale Nessuna azienda Compare come un contatto nella lista delle chat

Come attivare l’assistente IA dall’app WhatsApp Business

I passaggi qui sotto sono quelli indicati da Meta. Le pagine ufficiali usano le etichette in inglese, che riportiamo tra parentesi.

Controlla che il numero dell’attività sia registrato nell’app WhatsApp Business. Se non hai l’app, installala sul telefono. Apri la scheda «Strumenti» («Tools»). Seleziona «Meta Business Agent». Completa l’autenticazione. Collega l’account, se l’app te lo chiede. Tocca «Conferma» («Confirm»). Scegli, se vuoi, alcune chat passate con i clienti: l’IA le usa per imparare domande e risposte tipiche. Aggiungi il sito web e il catalogo prodotti, se li hai. Inserisci le informazioni su metodi di pagamento, resi e spedizioni. Prova l’agente. Completa la configurazione e attivalo.

Secondo Meta bastano pochi minuti. Puoi cambiare le impostazioni quando vuoi: torni in «Strumenti», modifichi le risposte e aggiungi informazioni.

I nomi dei menu nell’app in italiano

Meta non ha pubblicato le etichette italiane dei menu. Un sito specializzato, quindi una fonte non ufficiale, indica questo percorso, uguale su Android e iPhone: «Impostazioni Business» → «Strumenti IA» → «Crea agente IA».

Dopo aver accettato i termini compare il messaggio «Configurazione dell’IA in corso…». L’app chiede anche di accettare le Condizioni d’uso di Meta AI e di confermare che Meta riceverà le chat gestite dall’IA. Durante la configurazione propone poi di usare le chat degli ultimi 6 mesi per insegnare all’agente come rispondi di solito. È facoltativo, ma la stessa fonte lo consiglia.

Se le voci sul tuo telefono hanno nomi diversi, segui quelle che vedi nell’app.

Si può configurare dal computer?

Sì, ma solo in parte: la configurazione si conclude comunque sul telefono.

Dalla scheda «Strumenti» clicca «AI agent». Inquadra con il telefono il codice QR che compare sullo schermo. Sul telefono tocca «Continua» e poi «Accetta» («Continue» > «Accept»). Se richiesto, rifai l’accesso al termine della procedura.

Come scegliere a chi risponde l’agente

Puoi impostare l’agente perché risponda a tutti, solo ai nuovi clienti oppure solo ai clienti che arrivano dalle inserzioni. La pagina di assistenza in inglese indica questo percorso: «Strumenti» → «Your AI agent» → «AI replies», poi scegli tra le opzioni proposte.

Meta ha detto che il titolare decide con chi parla l’agente e quando, e può intervenire nelle conversazioni quando vuole. Nelle pagine consultate non c’erano però l’elenco completo delle opzioni di «AI replies» né i comandi esatti per passare la conversazione a una persona.

Che informazioni usa l’agente per rispondere ai clienti

L’agente risponde partendo da quello che gli fornisci: le chat passate che hai scelto, il sito, il catalogo, il profilo aziendale e le informazioni su pagamenti, resi e spedizioni. Secondo Meta le risposte migliorano nel tempo.

Un esempio pratico: un cliente scrive la sera «Quanto costa la spedizione?» oppure «Avete ancora questo articolo?». L’agente può rispondere con quello che trova nel profilo e nel catalogo, a patto che quei dati siano stati inseriti e siano aggiornati. Funziona allo stesso modo per orari di apertura e richieste di appuntamento.

Per questo conviene compilare con cura il profilo e il catalogo prima di attivarlo: se un’informazione non c’è, l’agente non può darla.

Quanto costa: quota gratuita e piani Meta One

L’app WhatsApp Business resta gratuita. Meta Business Agent è gratuito ogni mese fino a una quota inclusa, e per avere più risposte servono i piani facoltativi Meta One. Meta non ha pubblicato quante risposte comprende la quota gratuita, né quante ne comprende ciascun piano.

L’abbonamento si paga per ogni profilo o numero aziendale: un piano non copre più numeri. Secondo Meta, piani, prezzi e disponibilità variano per area geografica, app e account.

Questi sono i prezzi per le aziende in Italia riportati dalla stampa dopo l’annuncio del 15 settembre 2026. Non compaiono su una pagina ufficiale Meta e possono cambiare da account ad account.

Piano Meta One Prezzo mensile «a partire da» (per numero) Essential 16,99 € Advanced 54,99 € Expert 169 € Max 549 €

Il piano Essential include un accesso più ampio a Meta Business Agent su WhatsApp, il badge di verifica e il canale verificato. In dollari i prezzi partono da 14,99 $ al mese.

Chi usa l’API paga in un altro modo

Alcune fonti scrivevano che dal 1° agosto 2026 l’agente non era più gratuito. Quella tariffa riguarda la WhatsApp Business Platform, cioè l’API, e non l’app. Per l’app, la pagina ufficiale più recente parla ancora di uso gratuito fino a una quota inclusa.

Sull’API, dal 1° agosto 2026, Meta addebita l’agente a token: 2,00 USD per milione di token. Una risposta usa in genere 20.000-25.000 token, cioè circa 0,04-0,05 USD per messaggio, consegna inclusa. Dal 1° ottobre 2026, sempre sull’API, si pagano anche i messaggi di servizio nella finestra di 24 ore, oltre i primi 1.000 al mese per numero.

Non vedo l’opzione nella scheda Strumenti: cosa faccio?

Se nella scheda «Strumenti» non c’è l’agente IA, Meta Business Agent non è ancora disponibile per la tua azienda. Puoi chiedere di entrare nella lista d’attesa dal sito Meta Business AI.

Meta avverte inoltre che alcune funzioni potrebbero non essere ancora disponibili per tutte le aziende idonee. Vedere l’agente non significa quindi avere subito tutte le opzioni.

Un caso particolare riguarda chi ha già attivato le risposte dell’agente IA da Gestione inserzioni (Meta Ads Manager). Aprendo l’app, potrebbe esserti chiesto di autenticarti o di completare la configurazione.

Errori comuni da evitare

Cercare Meta AI al posto di Meta Business Agent. Meta AI è l’assistente per gli utenti e non si configura per rispondere ai tuoi clienti.

Meta AI è l’assistente per gli utenti e non si configura per rispondere ai tuoi clienti. Attivare l’agente con un profilo incompleto. Senza catalogo, orari e condizioni di spedizione aggiornati, le risposte saranno povere o generiche.

Senza catalogo, orari e condizioni di spedizione aggiornati, le risposte saranno povere o generiche. Dare per scontato che sia tutto gratis. La quota gratuita esiste, ma Meta non ne ha reso nota l’entità.

La quota gratuita esiste, ma Meta non ne ha reso nota l’entità. Dimenticare la privacy delle chat. Durante l’attivazione confermi che Meta riceverà le conversazioni gestite dall’IA. Valuta cosa comporta per la tua attività e, per gli aspetti legali, rivolgiti a un professionista.

Cosa fare dopo l’attivazione

Prima di lasciare l’agente a rispondere da solo, provalo con le domande che ricevi più spesso e correggi le risposte da «Strumenti». Controlla poi periodicamente le conversazioni: puoi intervenire quando vuoi.

Se la funzione non compare, iscriviti alla lista d’attesa e ricontrolla la scheda «Strumenti» dopo i prossimi aggiornamenti dell’app. Meta ha annunciato che il lancio procede in modo graduale.

Domande frequenti Come si attiva l’assistente IA su WhatsApp Business? L’assistente IA di WhatsApp Business, chiamato Meta Business Agent, si attiva dall’app WhatsApp Business aprendo la scheda «Strumenti» e selezionando «Meta Business Agent». Dopo l’autenticazione si tocca «Conferma» e si istruisce l’agente con chat passate, sito, catalogo e informazioni su pagamenti, resi e spedizioni. Quanto costa l’assistente IA di WhatsApp Business? Meta Business Agent è gratuito ogni mese fino a una quota inclusa, di cui Meta non ha pubblicato l’entità. Oltre quella quota servono i piani Meta One, che secondo la stampa in Italia partono da 16,99 euro al mese per numero aziendale con il piano Essential. Che differenza c’è tra Meta Business Agent e Meta AI? Meta Business Agent serve alle aziende per rispondere ai clienti e si configura dalla scheda «Strumenti» dell’app WhatsApp Business. Meta AI è un assistente personale per gli utenti, compare come un contatto nella lista delle chat e non si configura per rispondere ai clienti di un’azienda. Perché non vedo Meta Business Agent nella scheda Strumenti di WhatsApp Business? Se Meta Business Agent non compare nella scheda «Strumenti», la funzione non è ancora disponibile per quell’azienda. In questo caso si può chiedere di entrare nella lista d’attesa dal sito Meta Business AI. Si può configurare Meta Business Agent dal computer? Meta Business Agent si può configurare dal computer solo in parte: dalla scheda «Strumenti» si clicca «AI agent» e si inquadra con il telefono il codice QR mostrato sullo schermo. La configurazione si conclude comunque sul telefono, toccando «Continua» e poi «Accetta».

Foto: By Brion Vibber. Original uploader was Roberth at meta Wikimedia Foundation Governance Wiki (CC BY)

Fonte: Centro assistenza WhatsApp (Meta) · WhatsApp Business – pagina prodotto Meta Business Agent · WhatsApp Business – Meta One sull’app WhatsApp Business · WhatsApp – pagina onboarding Meta Business Agent · Meta for Developers · ANSA · Fastweb Plus · iGizmo · MediaLab · WA Smart Business (blog di un provider) · WA Smart Business – costi 2026 · SendSeven (blog di un provider) · imBee (blog di un provider) · Invent (blog di un provider) · The Chat Quotient · EOLO blog · Mimir (blog di un provider)