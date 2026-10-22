Forbidden Fruit 4, puntata del 22 ottobre: Cagatay smaschera Cansu e Sahika si fa fotografare con Halit Can

di Redazione ZON

In sintesi. Nell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 giovedì 22 ottobre 2026, Cagatay, Emir e Caner tendono una trappola a Cansu. Dopo una finta lite con Yildiz, Cagatay si presenta in hotel fingendosi ubriaco e rivela a Cansu di aver scoperto il suo inganno. Sahika si fa fotografare con Halit Can per attirare Hasan Ali.

I punti chiave L’episodio 137 di Forbidden Fruit 4 è andato in onda su Canale 5 giovedì 22 ottobre 2026.

Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu, partendo da una lite con Yildiz organizzata a tavolino da Cagatay.

Cagatay si presenta in hotel fingendosi ubriaco, attira Cansu e le rivela di aver capito il suo inganno.

Sahika si fa fotografare insieme a Halit Can con l’obiettivo di attirare l’attenzione di Hasan Ali.

Mediaset ha reso disponibile in replica streaming il video dell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4.

Nella puntata di Forbidden Fruit 4 andata in onda giovedì 22 ottobre su Canale 5, l’episodio 137, Cagatay, Emir e Caner tendono una trappola a Cansu. Sahika tenta invece di avvicinarsi a Hasan Ali con una serie di foto scattate insieme a Halit Can.

Come Cagatay ha smascherato Cansu nella puntata del 22 ottobre

Nell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4, Cagatay, Emir e Caner mettono a punto un piano per far uscire allo scoperto Cansu. Il primo passo è una lite con Yildiz, organizzata a tavolino da Cagatay per rendere credibile la messinscena.

Dopo la finta discussione con Yildiz, Cagatay si presenta in hotel fingendosi ubriaco e attira Cansu. La donna abbocca. A quel punto Cagatay le rivela di aver capito il suo inganno.

La puntata del 22 ottobre non chiarisce come Cansu abbia reagito alla scoperta. Non è noto neppure quali conseguenze avrà lo smascheramento sui rapporti tra i personaggi.

La mossa di Sahika per arrivare a Hasan Ali

In Forbidden Fruit 4, Sahika cerca di avvicinarsi a Hasan Ali con un espediente preciso: si fa fotografare insieme a Halit Can. L’obiettivo della manovra è attirare l’attenzione di Hasan Ali.

Il materiale disponibile non dice se le fotografie di Sahika con Halit Can siano già arrivate a Hasan Ali. Non dice nemmeno quale effetto abbiano avuto.

Dove rivedere l’episodio 137 di Forbidden Fruit 4

Mediaset ha reso disponibile in replica streaming il video dell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 giovedì 22 ottobre. L’orario di messa in onda non è stato indicato nel materiale consultato.

Cosa succede nella prossima puntata di Forbidden Fruit

Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit 4 successiva al 22 ottobre non sono ancora disponibili. Non è stato reso noto come proseguiranno la vicenda di Cansu e il piano di Sahika. ZON.it aggiornerà i lettori non appena saranno diffuse le trame dei prossimi episodi.

Domande frequenti Cosa è successo a Forbidden Fruit il 22 ottobre? Nell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 giovedì 22 ottobre 2026, Cagatay, Emir e Caner tendono una trappola a Cansu. Nella stessa puntata Sahika si fa fotografare con Halit Can per avvicinarsi a Hasan Ali. Come fa Cagatay a smascherare Cansu in Forbidden Fruit? Nell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4, Cagatay organizza a tavolino una finta lite con Yildiz per rendere credibile la messinscena. Poi si presenta in hotel fingendosi ubriaco, attira Cansu e le rivela di aver capito il suo inganno. Perché Sahika si fa fotografare con Halit Can in Forbidden Fruit? Nell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4, andato in onda su Canale 5 il 22 ottobre 2026, Sahika si fa fotografare insieme a Halit Can per attirare l’attenzione di Hasan Ali. La puntata non chiarisce se le foto siano già arrivate a Hasan Ali. Dove posso rivedere la puntata di Forbidden Fruit del 22 ottobre? Mediaset ha reso disponibile in replica streaming il video dell’episodio 137 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 giovedì 22 ottobre 2026. Cosa succede nella prossima puntata di Forbidden Fruit dopo il 22 ottobre? Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit 4 successiva all’episodio 137 del 22 ottobre 2026 non sono ancora state diffuse. Non è noto come proseguiranno la vicenda di Cansu e il piano di Sahika.