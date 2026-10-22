Insalata regalata agli automobilisti: l’azienda Altamura di Pontecagnano Faiano salva il carico bloccato dalla protesta

di Redazione ZON

In sintesi. Il 22 ottobre 2026 l’azienda agricola Altamura di Pontecagnano Faiano, nella Piana del Sele, ha distribuito gratuitamente agli automobilisti di passaggio confezioni di insalata destinate ai mercati esteri. Il carico era rimasto bloccato nello stabilimento per la protesta degli autotrasportatori e, trattandosi di un prodotto fresco che si deteriora in fretta, l’azienda ha scelto di non mandarlo al macero.

I punti chiave L’azienda agricola Altamura di Pontecagnano Faiano ha regalato confezioni di insalata agli automobilisti in transito la mattina del 22 ottobre 2026.

Le confezioni di insalata dell’azienda agricola Altamura erano destinate ai mercati esteri ed erano già pronte per la vendita.

La spedizione dell’azienda agricola Altamura era rimasta ferma nello stabilimento di Pontecagnano Faiano a causa della protesta degli autotrasportatori.

L’azienda agricola Altamura ha distribuito gratis l’insalata perché il prodotto si deteriora in fretta e, aspettando la fine della protesta, il carico sarebbe andato perso.

Il numero di confezioni regalate, il valore della merce e i Paesi di destinazione del carico dell’azienda agricola Altamura non sono stati resi noti.

Il 22 ottobre 2026 l’azienda agricola Altamura di Pontecagnano Faiano ha regalato agli automobilisti di passaggio confezioni di insalata destinate all’export. La spedizione era rimasta bloccata nello stabilimento a causa della protesta degli autotrasportatori.

Perché l’insalata è finita agli automobilisti invece che all’estero

Le confezioni di insalata dell’azienda agricola Altamura dovevano partire verso i mercati esteri. La protesta degli autotrasportatori ha creato difficoltà nei trasporti. Per questo motivo la merce non è stata spedita regolarmente ed è rimasta nello stabilimento di Pontecagnano Faiano.

L’insalata è un prodotto che si deteriora in fretta. Aspettare la fine dei disagi avrebbe significato perdere il carico. L’azienda agricola Altamura ha quindi deciso di distribuire gratuitamente le confezioni ancora buone, evitando che grandi quantità di prodotto utilizzabile finissero al macero.

Come si è svolta la distribuzione a Pontecagnano Faiano

La consegna è avvenuta la mattina del 22 ottobre 2026. Agli automobilisti in transito sono state date le confezioni già pronte per la vendita, cioè lo stesso prodotto confezionato per i clienti esteri. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di chi passava in auto.

Il gesto dell’azienda agricola Altamura trasforma una perdita economica in una distribuzione gratuita. Il prodotto non viene sprecato e arriva comunque sulle tavole, anche se non su quelle dei mercati a cui era destinato.

Cosa racconta questo episodio sulla Piana del Sele

Il caso di Pontecagnano Faiano mostra l’effetto della mobilitazione degli autotrasportatori sul settore agroalimentare. Le imprese della Piana del Sele lavorano molti prodotti freschi e dipendono da consegne rapide. Per queste aziende anche un ritardo breve nella logistica può tradursi in merce invendibile.

L’insalata in busta è uno dei prodotti più esposti: viaggia su tempi stretti e non può restare a lungo in magazzino. Quando i camion si fermano, chi produce ortaggi freschi deve scegliere in poche ore se buttare la merce o trovarle un’altra destinazione.

Cosa non è stato ancora reso noto

Diversi dettagli dell’iniziativa dell’azienda agricola Altamura non sono stati comunicati:

il numero esatto di confezioni regalate agli automobilisti;

il valore economico della merce bloccata;

il punto preciso in cui è avvenuta la distribuzione;

i Paesi esteri a cui era destinato il carico;

se la distribuzione gratuita proseguirà nei prossimi giorni.

Non è stato reso noto nemmeno quanto durerà la protesta degli autotrasportatori. Dalla fine della mobilitazione dipende la ripresa delle spedizioni verso l’estero per le aziende agricole della Piana del Sele.

Domande frequenti Perché a Pontecagnano Faiano hanno regalato l’insalata agli automobilisti? Il 22 ottobre 2026 l’azienda agricola Altamura di Pontecagnano Faiano ha regalato agli automobilisti confezioni di insalata destinate all’export. La spedizione era rimasta bloccata nello stabilimento a causa della protesta degli autotrasportatori. Poiché l’insalata si deteriora in fretta, l’azienda ha scelto di distribuirla invece di mandarla al macero. Quale azienda ha regalato l’insalata agli automobilisti a Pontecagnano Faiano? A regalare l’insalata è stata l’azienda agricola Altamura di Pontecagnano Faiano, nella Piana del Sele. La distribuzione gratuita agli automobilisti di passaggio è avvenuta la mattina del 22 ottobre 2026. Che insalata hanno ricevuto gli automobilisti a Pontecagnano Faiano? Gli automobilisti in transito a Pontecagnano Faiano il 22 ottobre 2026 hanno ricevuto confezioni di insalata già pronte per la vendita. Si trattava dello stesso prodotto che l’azienda agricola Altamura aveva confezionato per i clienti dei mercati esteri. Quanta insalata ha regalato l’azienda Altamura agli automobilisti? L’azienda agricola Altamura di Pontecagnano Faiano non ha comunicato il numero esatto di confezioni di insalata regalate il 22 ottobre 2026. Non sono stati resi noti nemmeno il valore economico della merce bloccata dalla protesta degli autotrasportatori né i Paesi esteri a cui era destinata.