X Factor Live Show: orari su Sky, NOW, TV8 e Cielo e chi c’è in gara
In sintesi. I Live Show di X Factor vanno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, preceduti alle 21:00 dal pre-show Ante Factor. Chi non ha l’abbonamento può vedere la replica gratuita del Live il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo, secondo la guida di ZON.it del 22 ottobre 2026.
I punti chiave
- I Live Show di X Factor vanno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.
- Ante Factor, il pre-show di X Factor condotto da Mariasole Pollio, inizia il giovedì alle 21:00 su Sky Uno e NOW.
- La replica gratuita del Live di X Factor va in onda il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo, in orari non ancora comunicati.
- X Factor Daily va in onda da lunedì a venerdì alle 20:30 su Sky Uno, mentre Road to X Factor va in onda il mercoledì alle 21:15 su Sky Uno.
- La squadra di Paola Iezzi a X Factor comprende 3 concorrenti: camilla, la band Mad-Dog e Manu.
I Live Show di X Factor vanno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Chi non ha l’abbonamento può vedere la replica gratuita il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo.
Dove vedere X Factor in diretta, in streaming e in chiaro
La puntata dei Live Show di X Factor parte il giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea su NOW. Dopo la diretta resta disponibile on demand e su Sky Go.
La serata di X Factor comincia alle 21 con Ante Factor, il pre-show condotto dal backstage da Mariasole Pollio. Durante la settimana Sky Uno affianca al Live altri due appuntamenti fissi.
|Programma
|Giorno
|Orario
|Canale
|X Factor Live Show
|Giovedì
|21:15
|Sky Uno, NOW
|Ante Factor
|Giovedì
|21:00
|Sky Uno, NOW
|X Factor Daily
|Da lunedì a venerdì
|20:30
|Sky Uno
|Road to X Factor
|Mercoledì
|21:15
|Sky Uno
|Replica del Live
|Martedì
|Non indicato
|TV8
|Replica del Live
|Mercoledì
|Non indicato
|Cielo
X Factor Daily racconta le prove e la vita dei concorrenti nel Loft. Il venerdì il Daily propone la sintesi del Live andato in onda il giorno prima. Road to X Factor, il mercoledì, riepiloga la settimana prima della diretta successiva. L’orario delle repliche in chiaro su TV8 e Cielo non è stato comunicato.
Chi canta nella squadra di Paola Iezzi
camilla, con il nome scritto in minuscolo, ha 23 anni e vive a Rudiano, in provincia di Brescia. Studia Giurisprudenza e lavora. Prima delle audizioni di X Factor si era esibita soltanto all’oratorio. Paola Iezzi l’ha portata direttamente ai Live usando il suo X Pass.
I Mad-Dog sono una band nata a Sassari nel 2023 come cover band dei Green Day, poi passata a un indie rock di stampo britannico. I componenti sono quattro: Renato, Davide, Luca e Jacopo, tutti sotto i vent’anni. Alla fine del 2025 i Mad-Dog hanno autoprodotto l’album “Shame On Youth”, con nove brani tra italiano e inglese.
Manu, all’anagrafe Manuel Gargano, ha 20 anni ed è di Trabia, in provincia di Palermo. Suona pianoforte e chitarra e scrive le proprie canzoni.
Gli altri concorrenti dei Live Show di X Factor
Tra i concorrenti dei Live di X Factor c’è anche Veronica, 20 anni, di Fano. Studia Scienze della comunicazione a Urbino e frequenta un’accademia musicale a Roma. Prende lezioni di canto da quando aveva sette anni e dipinge quadri astratti. La squadra di Veronica non è indicata nel materiale disponibile.
L’elenco completo degli altri concorrenti e la composizione delle squadre degli altri giudici di X Factor non sono ancora disponibili in questa guida: il pezzo verrà aggiornato appena i dati saranno confermati.
Domande frequenti
A che ora inizia X Factor il giovedì?
Il Live Show di X Factor inizia ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Alle 21:00 va in onda Ante Factor, il pre-show condotto dal backstage da Mariasole Pollio.
Dove vedere X Factor gratis senza Sky?
Chi non ha l’abbonamento può vedere la replica gratuita del Live Show di X Factor il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo. L’orario delle repliche in chiaro su TV8 e Cielo non è stato comunicato.
Dove vedere X Factor in streaming?
Il Live Show di X Factor va in onda in streaming su NOW in contemporanea con la diretta del giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Dopo la diretta, la puntata resta disponibile on demand e su Sky Go.
Chi c’è nella squadra di Paola Iezzi a X Factor?
La squadra di Paola Iezzi a X Factor comprende camilla, 23 anni, di Rudiano (Brescia), la band sassarese Mad-Dog e Manu, all’anagrafe Manuel Gargano, 20 anni, di Trabia (Palermo). Paola Iezzi ha portato camilla direttamente ai Live usando il suo X Pass.
Che orari ha X Factor Daily?
X Factor Daily va in onda da lunedì a venerdì alle 20:30 su Sky Uno e racconta le prove e la vita dei concorrenti nel Loft. Il venerdì X Factor Daily propone la sintesi del Live andato in onda il giovedì.
Immagine di repertorio
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