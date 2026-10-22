X Factor Live Show: orari su Sky, NOW, TV8 e Cielo e chi c’è in gara

di Redazione ZON

In sintesi. I Live Show di X Factor vanno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, preceduti alle 21:00 dal pre-show Ante Factor. Chi non ha l’abbonamento può vedere la replica gratuita del Live il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo, secondo la guida di ZON.it del 22 ottobre 2026.

I punti chiave I Live Show di X Factor vanno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Ante Factor, il pre-show di X Factor condotto da Mariasole Pollio, inizia il giovedì alle 21:00 su Sky Uno e NOW.

La replica gratuita del Live di X Factor va in onda il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo, in orari non ancora comunicati.

X Factor Daily va in onda da lunedì a venerdì alle 20:30 su Sky Uno, mentre Road to X Factor va in onda il mercoledì alle 21:15 su Sky Uno.

La squadra di Paola Iezzi a X Factor comprende 3 concorrenti: camilla, la band Mad-Dog e Manu.

I Live Show di X Factor vanno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Chi non ha l’abbonamento può vedere la replica gratuita il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo.

Dove vedere X Factor in diretta, in streaming e in chiaro

La puntata dei Live Show di X Factor parte il giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in contemporanea su NOW. Dopo la diretta resta disponibile on demand e su Sky Go.

La serata di X Factor comincia alle 21 con Ante Factor, il pre-show condotto dal backstage da Mariasole Pollio. Durante la settimana Sky Uno affianca al Live altri due appuntamenti fissi.

Programma Giorno Orario Canale X Factor Live Show Giovedì 21:15 Sky Uno, NOW Ante Factor Giovedì 21:00 Sky Uno, NOW X Factor Daily Da lunedì a venerdì 20:30 Sky Uno Road to X Factor Mercoledì 21:15 Sky Uno Replica del Live Martedì Non indicato TV8 Replica del Live Mercoledì Non indicato Cielo

X Factor Daily racconta le prove e la vita dei concorrenti nel Loft. Il venerdì il Daily propone la sintesi del Live andato in onda il giorno prima. Road to X Factor, il mercoledì, riepiloga la settimana prima della diretta successiva. L’orario delle repliche in chiaro su TV8 e Cielo non è stato comunicato.

Chi canta nella squadra di Paola Iezzi

camilla, con il nome scritto in minuscolo, ha 23 anni e vive a Rudiano, in provincia di Brescia. Studia Giurisprudenza e lavora. Prima delle audizioni di X Factor si era esibita soltanto all’oratorio. Paola Iezzi l’ha portata direttamente ai Live usando il suo X Pass.

I Mad-Dog sono una band nata a Sassari nel 2023 come cover band dei Green Day, poi passata a un indie rock di stampo britannico. I componenti sono quattro: Renato, Davide, Luca e Jacopo, tutti sotto i vent’anni. Alla fine del 2025 i Mad-Dog hanno autoprodotto l’album “Shame On Youth”, con nove brani tra italiano e inglese.

Manu, all’anagrafe Manuel Gargano, ha 20 anni ed è di Trabia, in provincia di Palermo. Suona pianoforte e chitarra e scrive le proprie canzoni.

Gli altri concorrenti dei Live Show di X Factor

Tra i concorrenti dei Live di X Factor c’è anche Veronica, 20 anni, di Fano. Studia Scienze della comunicazione a Urbino e frequenta un’accademia musicale a Roma. Prende lezioni di canto da quando aveva sette anni e dipinge quadri astratti. La squadra di Veronica non è indicata nel materiale disponibile.

L’elenco completo degli altri concorrenti e la composizione delle squadre degli altri giudici di X Factor non sono ancora disponibili in questa guida: il pezzo verrà aggiornato appena i dati saranno confermati.

Domande frequenti A che ora inizia X Factor il giovedì? Il Live Show di X Factor inizia ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Alle 21:00 va in onda Ante Factor, il pre-show condotto dal backstage da Mariasole Pollio. Dove vedere X Factor gratis senza Sky? Chi non ha l’abbonamento può vedere la replica gratuita del Live Show di X Factor il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo. L’orario delle repliche in chiaro su TV8 e Cielo non è stato comunicato. Dove vedere X Factor in streaming? Il Live Show di X Factor va in onda in streaming su NOW in contemporanea con la diretta del giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Dopo la diretta, la puntata resta disponibile on demand e su Sky Go. Chi c’è nella squadra di Paola Iezzi a X Factor? La squadra di Paola Iezzi a X Factor comprende camilla, 23 anni, di Rudiano (Brescia), la band sassarese Mad-Dog e Manu, all’anagrafe Manuel Gargano, 20 anni, di Trabia (Palermo). Paola Iezzi ha portato camilla direttamente ai Live usando il suo X Pass. Che orari ha X Factor Daily? X Factor Daily va in onda da lunedì a venerdì alle 20:30 su Sky Uno e racconta le prove e la vita dei concorrenti nel Loft. Il venerdì X Factor Daily propone la sintesi del Live andato in onda il giovedì.