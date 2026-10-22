X Factor 2026, via ai Live: due campani in gara e c’è Mengoni

di Redazione ZON

In sintesi. I Live Show di X Factor 2026 partono il 22 ottobre 2026 all’X Factor Arena, il Teatro Repower di Assago, con dodici concorrenti in quattro squadre. In gara ci sono due campani: Patrizia, 22 anni, di Giugliano in Campania, e Alex Fontana di Secondigliano. Marco Mengoni è l’ospite della prima puntata, condotta da Giorgia.

I punti chiave I Live Show di X Factor 2026 iniziano il 22 ottobre 2026, durano sette giovedì e si svolgono al Teatro Repower di Assago.

Patrizia, 22 anni, di Giugliano in Campania, gareggia a X Factor 2026 nella squadra di Irama. Alex Fontana, di Secondigliano, gareggia nella squadra di Jake La Furia.

Marco Mengoni è l’ospite della prima puntata dei Live di X Factor 2026 con un set inedito preparato per il programma.

Giorgia, conduttrice di X Factor 2026, rivela nella prima puntata due X Pass: un televoto lampo decide quale dei due artisti eliminati alle Last Call rientra in gara.

La finale di X Factor 2026 è in programma il 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum.

Il 22 ottobre 2026 partono i Live Show di X Factor 2026: dodici concorrenti divisi in quattro squadre, con due campani in corsa. Sono Patrizia, di Giugliano in Campania, e Alex Fontana, di Secondigliano.

Marco Mengoni è l’ospite della prima puntata dei Live di X Factor 2026. Porta sul palco un set inedito preparato per il programma, pochi giorni dopo l’uscita del singolo «Giornate perse». Da novembre il cantante terrà una residency di 26 date all’Allo Sbagliato, il locale milanese di cui ha assunto la direzione creativa.

Dove si giocano i Live fino alla finale del 3 dicembre

I Live Show di X Factor 2026 durano sette giovedì e si svolgono all’X Factor Arena, cioè il Teatro Repower di Assago. La finale è in programma il 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum, a poche centinaia di metri dal teatro.

Giorgia conduce X Factor 2026. I giudici sono quattro: Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama.

Come funziona la prima serata tra ballottaggio e Tilt

Nella prima puntata di X Factor 2026 i dodici concorrenti cantano cover, divisi in due manche. Il meno votato di ciascuna manche finisce al ballottaggio. A quel punto votano i giudici: se almeno tre scelgono la stessa persona, quella persona è eliminata.

Se i giudici di X Factor si dividono due contro due scatta il Tilt. Nelle edizioni passate il Tilt ha sempre rimesso la decisione al televoto.

Gli X Pass di Giorgia sono la novità di questa edizione

Nella prima puntata Giorgia rivela due X Pass, una novità di X Factor 2026. Si tratta di due artisti eliminati alle Last Call e scelti dalla conduttrice. Ognuno canta un brano del proprio repertorio, poi un televoto lampo decide chi dei due rientra.

Il vincitore dell’X Pass di Giorgia entra nella squadra rimasta con un concorrente in meno dopo l’eliminazione. Per questo, alla fine della prima puntata, i concorrenti in gara restano dodici.

Chi sono i concorrenti campani e gli altri nomi noti

Concorrente Provenienza Squadra Alice Fregoso, 18 anni Genova Francesco Gabbani Giacomo Calò, 23 anni Nardò (Lecce) Francesco Gabbani Scraffs (band) Province di Firenze e Arezzo Francesco Gabbani Le Distanze (trio) Genova Irama Lenanie (Danny Anania) Prato Irama Patrizia, 22 anni Giugliano in Campania Irama ALÌA (Martina Cerutti), 19 anni Desenzano del Garda Jake La Furia Alex Fontana, quasi 28 anni Secondigliano Jake La Furia

Patrizia, nella squadra di Irama, studia Scienze motorie, ha praticato pugilato e ha cominciato a studiare canto a 14 anni. Alex Fontana, nella squadra di Jake La Furia, è diplomato odontotecnico. Lavora come corriere e alterna le consegne alle esibizioni in strada.

Il materiale disponibile non riporta il terzo componente della squadra di Jake La Furia né i concorrenti della squadra di Paola Iezzi.

Come si vota a X Factor 2026

Il televoto di X Factor 2026 è gratuito. Si vota dal sito xfactor.sky.it, dall’app ufficiale, con il tasto verde del telecomando del decoder Sky Q oppure con il tasto interattività di Sky Glass.

Cosa succede dopo la prima puntata

Dal secondo giovedì tornano le puntate a tema di X Factor 2026. Torna anche la giostra, la manche più breve, con i concorrenti che si esibiscono in rapida successione. Più avanti arriva la serata degli inediti, con le canzoni scritte per i concorrenti o dai concorrenti stessi. Il percorso si chiude con la finale del 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum.

Domande frequenti Quando iniziano i Live di X Factor 2026? I Live Show di X Factor 2026 iniziano il 22 ottobre 2026 e durano sette giovedì. Si svolgono all’X Factor Arena, cioè il Teatro Repower di Assago. La finale è il 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum. Chi sono i concorrenti campani di X Factor 2026? I concorrenti campani dei Live di X Factor 2026 sono due. Patrizia, 22 anni, di Giugliano in Campania, è nella squadra di Irama. Alex Fontana, di Secondigliano, è nella squadra di Jake La Furia. Come si vota a X Factor 2026? Il televoto di X Factor 2026 è gratuito. Si vota dal sito xfactor.sky.it, dall’app ufficiale, con il tasto verde del telecomando del decoder Sky Q oppure con il tasto interattività di Sky Glass. Cos’è l’X Pass di Giorgia a X Factor 2026? L’X Pass è una novità di X Factor 2026: Giorgia sceglie due artisti eliminati alle Last Call e ognuno canta un brano del proprio repertorio. Un televoto lampo decide quale dei due rientra in gara, nella squadra rimasta con un concorrente in meno dopo l’eliminazione. Chi è l’ospite della prima puntata dei Live di X Factor 2026? Marco Mengoni è l’ospite della prima puntata dei Live di X Factor 2026, in onda il 22 ottobre 2026. Il cantante porta sul palco un set inedito preparato per il programma, pochi giorni dopo l’uscita del singolo «Giornate perse».