X Factor 2026, chi sono Camilla Guerini, i Mad-Dog e Manu

di Redazione ZON

In sintesi. Camilla Guerini, i Mad-Dog e Manu sono tre concorrenti di X Factor 2026, secondo i profili disponibili al 22 ottobre 2026. Camilla Guerini ha 23 anni e vive a Rudiano, in provincia di Brescia. I Mad-Dog sono una band indie rock di Sassari nata nel 2023. Manu, cioè Manuel Gargano, ha 20 anni ed è di Trabia (Palermo).

I punti chiave Camilla Guerini, concorrente di X Factor 2026, ha 23 anni, vive a Rudiano (Brescia), studia Giurisprudenza e lavora.

Prima delle Auditions di X Factor 2026, Camilla Guerini si era esibita soltanto all’oratorio.

I Mad-Dog, band di Sassari formata nel 2023 come cover band dei Green Day, sono composti da quattro musicisti: Renato, Davide, Luca e Jacopo.

I Mad-Dog hanno pubblicato alla fine del 2025 il primo album autoprodotto, «Shame On Youth», con 9 brani in italiano e in inglese.

Manu, all’anagrafe Manuel Gargano, ha 20 anni, è originario di Trabia (Palermo) e suona pianoforte e chitarra.

Camilla Guerini, i Mad-Dog e Manu sono tre dei nomi in gara a X Factor 2026. Lei arriva da Brescia, la band da Sassari, lui dal Palermitano. Ecco chi sono e da dove nasce la loro musica.

Camilla Guerini è passata dall’oratorio alle Auditions

Camilla Guerini ha 23 anni e vive a Rudiano, in provincia di Brescia. Studia Giurisprudenza e nel frattempo lavora.

La passione per la musica di Camilla Guerini nasce grazie alla sorella maggiore. Prima di iscriversi alle Auditions di X Factor 2026, la cantante bresciana si era esibita soltanto all’oratorio.

I Mad-Dog sono nati come cover band dei Green Day

I Mad-Dog si formano a Sassari nel 2023 come cover band dei Green Day. Con il tempo il gruppo sardo si sposta verso l’indie rock, con influenze che arrivano soprattutto dal brit rock degli anni Novanta e dei primi Duemila.

La formazione dei Mad-Dog comprende quattro musicisti: Renato, Davide, Luca e Jacopo. I componenti sono descritti come giovanissimi e con percorsi musicali diversi tra loro. L’età dei singoli membri non è stata resa nota.

Dopo alcuni cambi di formazione, alla fine del 2025 i Mad-Dog hanno pubblicato il loro primo album autoprodotto, «Shame On Youth». Il disco contiene nove brani, in italiano e in inglese.

Manu suona pianoforte e chitarra da quando era bambino

Manu, all’anagrafe Manuel Gargano, ha 20 anni ed è originario di Trabia, piccolo centro in provincia di Palermo.

La musica accompagna Manuel Gargano fin dall’infanzia, anche grazie al padre, appassionato di canto. Il cantante siciliano suona il pianoforte e la chitarra.

I tre concorrenti di X Factor 2026 a confronto

Concorrente Età Provenienza Da sapere Camilla Guerini 23 anni Rudiano (Brescia) Studia Giurisprudenza e lavora Mad-Dog Non resa nota Sassari Album «Shame On Youth», fine 2025 Manu (Manuel Gargano) 20 anni Trabia (Palermo) Suona pianoforte e chitarra

Cosa non si sa ancora sul cast di X Factor 2026

Il materiale disponibile descrive soltanto tre concorrenti di X Factor 2026. Non sono stati resi noti l’elenco completo del cast, le date di messa in onda e le assegnazioni ai giudici.

Tra i tre profili noti non figurano artisti campani. Il quadro potrà cambiare quando sarà diffusa la lista completa dei partecipanti.