Patente su app IO: come aggiungerla al Portafoglio passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. Per aggiungere la patente all’app IO si apre la sezione «Portafoglio», si attiva il servizio Documenti su IO confermando l’identità con SPID o CIE e si sceglie «Patente di guida». La Motorizzazione Civile verifica i dati prima dell’emissione. Il servizio, attivo a ottobre 2026, è gratuito e facoltativo; la patente digitale vale solo in Italia.

I punti chiave La patente digitale sull’app IO si ottiene gratis con il servizio Documenti su IO, usando SPID o CIE e una patente fisica valida.

La Motorizzazione Civile verifica ogni richiesta: secondo le guide disponibili, la patente digitale arriva nel Portafoglio di IO in un tempo che va da qualche minuto a qualche ora.

Secondo la FAQ ufficiale di IO, la patente digitale vale solo in Italia, durante i controlli delle Forze dell’ordine, e non vale all’estero.

Secondo la FAQ ufficiale di IO, chi cambia telefono deve riattivare Documenti su IO e aggiungere di nuovo la patente.

Secondo il Dipartimento per la trasformazione digitale, a fine marzo 2026 le patenti attivate su IO erano circa 9,2 milioni, rinnovi compresi.

Per mettere la patente sull’app IO si usa la funzione Documenti su IO, il primo passo verso l’IT-Wallet. Si apre la sezione «Portafoglio», la prima volta si attiva il servizio confermando l’identità con SPID o CIE e poi si sceglie la patente di guida. Dopo la richiesta la Motorizzazione verifica i dati e un messaggio nell’app avvisa quando la patente digitale è pronta. Il servizio è gratuito e facoltativo.

Attenzione all’uso: secondo la FAQ ufficiale di IO, la patente digitale vale solo in Italia, quando le Forze dell’ordine la chiedono durante un controllo dal vivo, per dimostrare che si può guidare. All’estero non vale.

Cosa serve per aggiungere la patente a IO

Prima di cominciare conviene controllare di avere tutto. Se manca uno di questi requisiti, la patente può risultare non disponibile.

Maggiore età : per usare IO bisogna avere almeno 18 anni.

: per usare IO bisogna avere almeno 18 anni. Identità digitale : SPID oppure CIE (con PIN o tramite l’app CieID).

: SPID oppure CIE (con PIN o tramite l’app CieID). Patente fisica valida : non deve essere scaduta, sospesa o revocata. Le vecchie patenti cartacee possono risultare non disponibili.

: non deve essere scaduta, sospesa o revocata. Le vecchie patenti cartacee possono risultare non disponibili. App IO aggiornata all’ultima versione, scaricata solo dagli store ufficiali.

all’ultima versione, scaricata solo dagli store ufficiali. Un telefono non modificato: i dispositivi con root o jailbreak possono non essere accettati e può servire un blocco schermo sicuro.

Costo: nessuno. Attivare e conservare i documenti in IO è gratuito.

Per usare IO non serve essere residenti in Italia né avere la cittadinanza italiana. Il Dipartimento per la trasformazione digitale presenta il servizio dei documenti come aperto ai cittadini italiani e ai residenti maggiorenni con documenti validi.

Come mettere la patente sull’app IO, passo per passo

Una premessa: a ottobre 2026 non risulta una procedura ufficiale con i nomi esatti dei pulsanti nella versione attuale dell’app. Le guide pubblicate riportano etichette diverse, per questo sotto indichiamo le varianti. Il percorso è comunque sempre lo stesso.

Aggiorna l’app IO all’ultima versione dallo store ufficiale del telefono. Apri IO e tocca la voce «Portafoglio». Solo la prima volta, avvia Documenti su IO. A seconda della versione dell’app il pulsante può chiamarsi «Inizia» (nel riquadro «Novità: Documenti su IO») oppure «Vai al servizio». Leggi l’informativa sulla privacy e tocca «Conferma». Conferma la tua identità con SPID, CIE + PIN o CieID. Quando compare la schermata «Identità verificata» con alcuni tuoi dati, tocca «Continua». Autenticati con riconoscimento facciale, impronta digitale o PIN dell’app IO. Tocca il pulsante per aggiungere un documento: al primo documento può chiamarsi «Aggiungi primo documento», altrove «Aggiungi al Portafoglio» o «Aggiungi documento». Scegli «Patente di guida». Controlla che i dati mostrati siano corretti e tocca «Continua». Quando compare il messaggio che conferma la presa in carico da parte della Motorizzazione Civile, tocca «Ho capito». Attendi la notifica nell’app che avvisa quando la patente digitale è pronta nel Portafoglio.

Non devi inserire il numero della patente né fotografare il documento. Nell’IT-Wallet non ci sono foto o PDF caricati dall’utente: la patente viene creata a partire dai dati della Motorizzazione, l’ente che la rilascia.

Per aggiungere altri documenti in seguito basta toccare il segno «+» nella sezione «Portafoglio».

Quanto tempo ci vuole per ricevere la patente digitale?

Non c’è un tempo ufficiale. Le guide disponibili parlano di tempi che vanno da qualche minuto a qualche ora. L’emissione non è in tempo reale: tra la richiesta e la comparsa nel Portafoglio c’è la verifica della Motorizzazione.

Se la patente non compare subito, non ripetere la procedura. È l’errore più comune: la richiesta è già in lavorazione e il messaggio nell’app arriverà quando il documento sarà pronto.

Dove vale la patente digitale e dove no

La patente su IO sostituisce quella fisica solo in parte. Ecco i casi indicati dalle fonti a ottobre 2026.

Situazione La patente digitale vale? Controllo delle Forze dell’ordine in Italia, per dimostrare che puoi guidare Sì Guida all’estero No Riconoscimento della persona in Italia Solo nei casi previsti dalle Linee guida IT-Wallet Sostituto generale della carta d’identità No Screenshot o foto della patente digitale No, un’immagine non va usata

Si può usare la patente senza connessione?

Sì. Da giugno 2025 i documenti in IO si possono mostrare anche offline. La validità che vedi a schermo, però, è aggiornata all’ultimo accesso online: per questo conviene aprire l’app con la rete ogni tanto.

Quali altri documenti si possono mettere su IO?

Secondo la FAQ ufficiale, oltre alla patente di guida sono disponibili, per chi li possiede, la Tessera Sanitaria – Tessera europea di assicurazione malattia e la Carta Europea della Disabilità.

Alcuni siti indicano tra i documenti aggiungibili anche la carta d’identità elettronica o la tessera elettorale. Non è così: ad agosto 2026 la CIE serviva solo per verificare l’identità durante l’attivazione e non si poteva aggiungere come documento al Portafoglio. Lo conferma anche la FAQ ufficiale.

Cosa fare se cambi telefono

La FAQ ufficiale di IO è chiara: ogni volta che entri in IO da un altro dispositivo devi rifare l’attivazione di Documenti su IO e aggiungere di nuovo la patente. È una misura di sicurezza: così la funzione si disattiva da sola sul telefono usato prima.

Qualche guida sostiene invece che, rientrando con SPID o CIE, i documenti si sincronizzino in automatico. L’indicazione ufficiale dice il contrario: se la patente è sparita dal nuovo telefono, ripeti la procedura dall’inizio.

Perché la patente risulta «non disponibile»?

Nella maggior parte dei casi dipende dai requisiti. Le cause più frequenti indicate dalle guide sono:

patente scaduta o comunque non valida;

patente sospesa o revocata;

patente del vecchio formato cartaceo.

Se i dati mostrati nell’app sono sbagliati o la patente è sospesa o scaduta, le fonti ufficiali consultate non spiegano come procedere. In questi casi conviene leggere le indicazioni nell’app IO o rivolgersi all’assistenza del servizio e alla Motorizzazione.

Come funziona l’IT-Wallet e cosa sta cambiando nel 2026

Documenti su IO è il primo passo verso il Sistema IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano previsto dall’articolo 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. Dal 4 dicembre 2024 tutti i cittadini italiani e i residenti in Italia possono usarne la prima versione.

Il 23 luglio 2026 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee guida del Sistema IT-Wallet e le regole della sperimentazione. Il 3 agosto 2026 è arrivato il decreto che assegna ruoli, servizi e modalità di avvio.

Secondo il Dipartimento per la trasformazione digitale, a luglio 2026 i documenti digitali in IO avevano raggiunto circa 12 milioni di attivazioni. La patente è il documento più attivato: a fine marzo 2026 erano circa 9,2 milioni, rinnovi compresi.

A ottobre 2026 non risulta una conferma ufficiale di cambiamenti alla procedura dopo le Linee guida di luglio. Funzioni e validità, però, possono evolvere: tieni IO aggiornata e leggi sempre le indicazioni nell’app prima di usare la patente digitale.

Domande frequenti Come si mette la patente sull’app IO? Nell’app IO si apre la sezione «Portafoglio», si attiva Documenti su IO confermando l’identità con SPID, CIE con PIN o CieID e si sceglie «Patente di guida». Dopo il controllo dei dati, la richiesta passa alla Motorizzazione Civile, che verifica prima dell’emissione. Non serve fotografare la patente né inserirne il numero. Quanto tempo ci vuole per avere la patente su IO? Per la patente digitale su app IO non esiste un tempo ufficiale: le guide disponibili indicano da qualche minuto a qualche ora, perché la Motorizzazione Civile verifica la richiesta prima dell’emissione. Se la patente non compare subito, non bisogna ripetere la procedura: un messaggio nell’app IO avvisa quando è pronta. La patente su app IO vale all’estero? No. Secondo la FAQ ufficiale di IO, la patente digitale vale solo in Italia, quando le Forze dell’ordine la chiedono durante un controllo dal vivo per verificare che si può guidare. Non sostituisce in generale la carta d’identità e uno screenshot della patente digitale non va usato. Si può usare la patente su IO senza internet? Sì, da giugno 2025 i documenti nell’app IO, compresa la patente digitale, si possono mostrare anche offline. La validità mostrata a schermo è però aggiornata all’ultimo accesso online, quindi conviene aprire IO con la rete di tanto in tanto. Cosa succede alla patente su IO se cambio telefono? Secondo la FAQ ufficiale di IO, entrando nell’app IO da un altro dispositivo bisogna rifare l’attivazione di Documenti su IO e aggiungere di nuovo la patente. La funzione si disattiva da sola sul telefono usato in precedenza, come misura di sicurezza.

Fonte: IO – FAQ Documenti su IO (PagoPA)