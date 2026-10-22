Pizza napoletana all’arancia rossa: Luciano Sorbillo mette il succo di Arancia Rossa di Sicilia nell’impasto a Monaco di Baviera

di Redazione ZON

In sintesi. Il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo ha inserito il succo di Arancia Rossa di Sicilia nell’impasto della pizza napoletana all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, durante la conferenza «Die Orange – Benessere, sostenibilità e origine». La notizia è stata diffusa il 22 ottobre 2026; la data esatta della conferenza non è stata comunicata.

I punti chiave Luciano Sorbillo ha inserito il succo di Arancia Rossa di Sicilia direttamente nell’impasto della pizza napoletana, insieme a parti di frutto disidratato.

La pizza all’arancia rossa è stata presentata all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera durante la conferenza «Die Orange – Benessere, sostenibilità e origine», di cui la notizia è stata diffusa il 22 ottobre 2026.

Il pizzaiolo napoletano Fabio Guazzo, titolare della pizzeria La Tombola e vincitore della Coppa Monaco di Baviera nel 2024, ha lavorato accanto a Luciano Sorbillo.

Le dosi, i tempi di lievitazione e l’elenco completo degli ingredienti della pizza all’arancia rossa di Luciano Sorbillo non sono stati resi noti.

La conferenza «Die Orange» è collegata al progetto europeo «Citrus Fruits for Wellness», promosso dal Consorzio Euroagrumi O.P.

Il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo ha portato l’Arancia Rossa di Sicilia dentro l’impasto della pizza napoletana. È successo all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, durante la conferenza «Die Orange – Benessere, sostenibilità e origine».

La notizia dell’incontro tra Campania e Sicilia in Germania è stata diffusa il 22 ottobre 2026. La comunicazione ufficiale non indica la data esatta in cui si è svolta la conferenza di Monaco di Baviera.

Come è fatta la pizza all’arancia rossa presentata a Monaco

L’arancia rossa non è stata usata come semplice condimento. Secondo la nota diffusa sull’evento, Luciano Sorbillo ha inserito il succo dell’agrume direttamente nell’impasto della pizza napoletana. Insieme al succo, l’impasto conteneva parti di frutto disidratato e altri elementi.

Le dosi, i tempi di lievitazione e l’elenco completo degli ingredienti della pizza all’arancia rossa non sono stati resi noti. Quella di Monaco di Baviera resta quindi una sperimentazione raccontata, non una ricetta da replicare a casa.

Accanto a Luciano Sorbillo ha lavorato Fabio Guazzo, pizzaiolo napoletano trapiantato in Baviera. Fabio Guazzo è titolare della pizzeria La Tombola, a sud di Monaco. Il locale ha ottenuto per tre anni consecutivi i 3 Pennelli della Guida L’Arcimboldo. Nel 2024 Fabio Guazzo ha vinto la competizione internazionale Coppa Monaco di Baviera.

Perché l’Etna e il Vesuvio sono finiti allo stesso tavolo

Gli organizzatori della conferenza hanno costruito l’incontro su un parallelo tra due vulcani. L’Arancia Rossa di Sicilia cresce alle pendici dell’Etna. La cultura della pizza napoletana è nata e si è sviluppata alle pendici del Vesuvio.

Per gli organizzatori, Sicilia e Campania sono due territori lontani solo sulla carta. Le due regioni condividono un’identità mediterranea e due prodotti diventati riconoscibili nel mondo: l’arancia rossa e la pizza napoletana.

Chi ha parlato alla conferenza di Monaco di Baviera

Il giornalista enogastronomico Valerio Caparelli ha moderato il confronto all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera. Questi sono i principali relatori indicati dagli organizzatori:

Relatore Ruolo Fabio Troisi Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera Salvo Falcone Responsabile comunicazione del Consorzio Euroagrumi O.P. Elena Eloisa Albertini Vicepresidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP Angela Oster Docente all’Institut für Italienische Philologie della LMU di Monaco Carlo Pandolfi Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina a Monaco Monica Colloca Insegnante alla Münchner Volkshochschule

La comunità meridionale di Monaco di Baviera era rappresentata da Daniela Di Benedetto, presidente dell’Associazione Le Zagare – Siciliani e non solo di Monaco di Baviera e referente U.S.E.F. Al suo fianco c’era Orazio Vallone, che vive a Monaco da oltre cinquant’anni.

Che cosa resta da sapere sul progetto

La conferenza «Die Orange» è collegata al progetto europeo «Citrus Fruits for Wellness». Il soggetto promotore del progetto è il Consorzio Euroagrumi O.P.

Non è stato reso noto se la pizza all’arancia rossa di Luciano Sorbillo entrerà nel menu di una pizzeria, in Italia o in Germania. Non sono stati annunciati nemmeno nuovi appuntamenti del progetto «Citrus Fruits for Wellness» dedicati alla pizza napoletana.