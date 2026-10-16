X Factor 2026, le pagelle di Luca Jurman sulle Last Call: i voti più alti agli eliminati, 2 ai giudici

di Redazione ZON

In sintesi. Il vocal coach Luca Jurman, nelle pagelle delle Last Call di X Factor 2026 andate in onda il 15 ottobre 2026 su Sky Uno e NOW, ha valutato 28 esibizioni su 29 con voti da 4 a 6,5. I voti più alti sono andati a tre concorrenti poi eliminati. Ai quattro giudici ha dato un 2.

I punti chiave Luca Jurman ha valutato 28 esibizioni su 29 delle Last Call di X Factor 2026, andate in onda il 15 ottobre 2026 su Sky Uno e NOW.

I voti di Luca Jurman alle Last Call di X Factor 2026 vanno da un minimo di 4 a un massimo di 6,5.

Il voto più alto della serata, 6,5, è andato all’esibizione su Uptown Funk nella squadra di Francesco Gabbani.

Luca Jurman ha dato un 2 ai giudici di X Factor 2026 per le scelte fatte nelle Last Call.

Rio, all’anagrafe Niccolò Riolfo, della squadra di Jake La Furia, è l’unico concorrente lasciato senza voto da Luca Jurman.

Il vocal coach Luca Jurman ha assegnato i voti più alti delle Last Call di X Factor 2026, in onda il 15 ottobre 2026, a tre concorrenti poi eliminati. Ai giudici, per le scelte della serata, ha dato un 2.

Le Last Call di X Factor 2026 sono andate in onda giovedì 15 ottobre 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW. Conduce la cantante Giorgia. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Perché per Jurman le Last Call sono un gioco della sedia

Luca Jurman è vocal coach, cantante, arrangiatore e produttore. Nelle sue pagelle paragona le Last Call di X Factor al gioco della sedia: quando la musica si ferma, chi resta in piedi è fuori. Questa volta un concorrente può perdere anche la sedia già conquistata.

Luca Jurman descrive la trattativa dei quattro giudici attorno al tavolo come uno scambio di figurine. La definisce “un mix tra asilo, negoziazione cinica e un non so che di trash”. Dice anche di non ritenere pronti alla carriera quasi tutti i concorrenti di X Factor 2026.

Quali voti ha dato Jurman alle Last Call di X Factor 2026

Luca Jurman ha valutato 28 esibizioni su 29. I voti vanno da 4 a 6,5. Il vocal coach spiega di non scendere sotto il 4 per motivi didattici, per non umiliare in pubblico chi prende il voto più basso. I voti premiano la tecnica e la musicalità.

Nella squadra di Francesco Gabbani i voti di Luca Jurman sono questi. Nelle pagelle ogni esibizione è indicata con il titolo del brano. I nomi dei concorrenti non compaiono.

Brano (artista originale) Voto di Jurman Uptown Funk (Mark Ronson feat. Bruno Mars) 6,5 Wish You the Best (Lewis Capaldi) 6+ Lonely Boy (The Black Keys), band 6 Bulls on Parade (Rage Against the Machine), band 6- Home (Edward Sharpe and the Magnetic Zeros) 5,5 Space Oddity (David Bowie) 5,5 A Thousand Years (Christina Perri) 4

Il 6,5 a Uptown Funk è il voto più alto della serata. Luca Jurman apprezza l’intonazione e il timbro curato. Gli contesta però il vibrato stretto e la mancanza di groove. Per A Thousand Years parla di un’emozione che ha fatto saltare il controllo vocale.

Il caso di Rio, l’unico senza voto

Rio, all’anagrafe Niccolò Riolfo, è della squadra di Jake La Furia e ha portato l’inedito Pestifero. Luca Jurman lo definisce “il super personaggio dell’edizione 2026” ma lo giudica vocalmente un disastro. Gli riconosce soltanto l’originalità e lo lascia senza voto, perché lo considera fuori da un discorso musicale.

Cosa resta da capire e cosa succede adesso

Le pagelle disponibili non dicono chi siano i tre eliminati con i voti più alti. Non chiariscono nemmeno se esista per loro una possibilità di ripescaggio. Mancano anche i voti alle squadre di Irama e Paola Iezzi.

I 12 concorrenti scelti nelle Last Call di X Factor 2026 tornano in gara con i Live Show, che partono giovedì 22 ottobre 2026 su Sky Uno e NOW.

Domande frequenti Che voti ha dato Luca Jurman alle Last Call di X Factor 2026? Nelle pagelle delle Last Call di X Factor 2026, andate in onda il 15 ottobre 2026, Luca Jurman ha valutato 28 esibizioni su 29 con voti da 4 a 6,5. Il vocal coach spiega di non scendere sotto il 4 per motivi didattici, per non umiliare in pubblico i concorrenti. I voti premiano tecnica e musicalità. Qual è il voto più alto delle Last Call di X Factor 2026 secondo Jurman? Il voto più alto assegnato da Luca Jurman nelle Last Call di X Factor 2026 è 6,5, all’esibizione su Uptown Funk nella squadra di Francesco Gabbani. Jurman apprezza l’intonazione e il timbro curato, ma contesta il vibrato stretto e la mancanza di groove. Perché Jurman non ha dato il voto a Rio di X Factor 2026? Luca Jurman ha lasciato senza voto Rio, all’anagrafe Niccolò Riolfo, della squadra di Jake La Furia, che alle Last Call di X Factor 2026 ha portato l’inedito Pestifero. Jurman lo definisce “il super personaggio dell’edizione 2026” ma lo giudica vocalmente un disastro e lo considera fuori da un discorso musicale. Che voto ha dato Jurman ai giudici di X Factor 2026? Luca Jurman ha dato un 2 ai giudici di X Factor 2026 per le scelte delle Last Call del 15 ottobre 2026. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Jurman descrive la loro trattativa come “un mix tra asilo, negoziazione cinica e un non so che di trash”. Quando iniziano i Live Show di X Factor 2026? I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW. In gara tornano i 12 concorrenti scelti nelle Last Call. Il programma è condotto dalla cantante Giorgia.

Immagine di repertorio

Fonte: All Music Italia