Salernitana-Scafatese verso 8mila spettatori all’Arechi, nel settore ospiti venduto un solo biglietto

di Redazione ZON

In sintesi. Il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e la Scafatese, in programma sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Arechi di Salerno, punta a 7974 presenze potenziali: 6674 abbonati più 1300 biglietti venduti al 15 ottobre 2026. Nel settore ospiti risulta venduto un solo biglietto. La prevendita chiude alle 19 di venerdì 16 ottobre 2026.

I punti chiave Il derby Salernitana-Scafatese si gioca sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Arechi di Salerno.

Per Salernitana-Scafatese le presenze potenziali sono 7974: 6674 abbonati della Salernitana e 1300 biglietti venduti al 15 ottobre 2026.

Nel settore ospiti dell’Arechi per Salernitana-Scafatese risulta venduto 1 solo biglietto al 15 ottobre 2026, perché la vendita è vietata ai residenti a Scafati.

La prevendita di Salernitana-Scafatese, online e nei punti vendita TicketOne, chiude alle 19 di venerdì 16 ottobre 2026.

Per Salernitana-Scafatese le persone con disabilità pagano 5 euro nei settori Distinti e Tribuna Verde, mentre il biglietto dell’accompagnatore costa 10 euro.

Il derby tra l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e la Scafatese, in programma sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Arechi di Salerno, si avvia verso quota 8mila spettatori. Nel settore ospiti, al 15 ottobre 2026, risulta venduto un solo biglietto.

Quanti spettatori sono attesi all’Arechi per il derby

Al 15 ottobre 2026 i biglietti venduti per Salernitana-Scafatese sono 1300. Gli abbonati della Salernitana sono 6674. La somma porta a 7974 presenze potenziali sugli spalti dell’Arechi.

Il totale di 7974 spettatori è un calcolo teorico. Il dato somma tutti gli abbonamenti ai biglietti venduti, ma non tiene conto di quanti abbonati entreranno effettivamente allo stadio Arechi sabato 17 ottobre 2026.

Voce Numero Abbonati Salernitana 6674 Biglietti venduti al 15 ottobre 2026 1300 Totale presenze potenziali 7974 Biglietti venduti nel settore ospiti 1

Perché il settore ospiti del derby è quasi vuoto

Per Salernitana-Scafatese la vendita dei biglietti del settore ospiti è vietata ai residenti nel comune di Scafati. Al 15 ottobre 2026 in quel settore dello stadio Arechi risulta venduto un solo tagliando.

Le restrizioni riguardano anche i settori riservati ai tifosi di casa. I residenti a Scafati non possono acquistare biglietti per i settori locali dell’Arechi. L’unica eccezione riguarda chi possiede una fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Come e fino a quando si comprano i biglietti di Salernitana-Scafatese

La prevendita per Salernitana-Scafatese è partita alle 10 del 13 ottobre 2026 e termina alle 19 di venerdì 16 ottobre 2026. I biglietti si acquistano online oppure nei punti vendita TicketOne su tutto il territorio nazionale.

Nel giorno della partita, sabato 17 ottobre 2026, il botteghino 1 dello stadio Arechi resta aperto dalle 15 alle 17. L’orario del calcio d’inizio non è indicato nel materiale disponibile. Anche i prezzi dei singoli settori non sono stati resi noti nella fonte consultata.

Per Salernitana-Scafatese non sono previsti biglietti omaggio Under 14. La tariffa ridotta Under 14 in Curva Sud vale solo per i possessori di Hippo Card, Granata Card e Member Card. I bambini sotto i 3 anni entrano senza biglietto esibendo ai varchi la tessera sanitaria.

Biglietti per le persone con disabilità

Le persone con disabilità possono assistere a Salernitana-Scafatese nei settori Distinti e Tribuna Verde dello stadio Arechi con un biglietto da 5 euro. Il tagliando per l’accompagnatore costa 10 euro.

La richiesta va inviata all’indirizzo [email protected] solo tra le 10 e le 23:59 di giovedì 15 ottobre 2026. Servono la documentazione che attesta l’invalidità al 100% e i documenti di identità dell’interessato e dell’eventuale accompagnatore.

I biglietti per le persone con disabilità si ritirano sabato 17 ottobre 2026 al botteghino 1 dell’Arechi, dalle 15 alle 17. Il ritiro è riservato a chi ha ricevuto la mail di conferma con esito positivo. I posti sono assegnati fino a esaurimento.

Cosa succede adesso

La prevendita di Salernitana-Scafatese resta aperta fino alle 19 di venerdì 16 ottobre 2026. Il conteggio finale dei biglietti venduti, compresi quelli del settore ospiti, sarà disponibile solo dopo la chiusura delle vendite.

Domande frequenti Quanti spettatori ci saranno a Salernitana-Scafatese all’Arechi? Per Salernitana-Scafatese di sabato 17 ottobre 2026 le presenze potenziali allo stadio Arechi sono 7974. Il totale somma i 6674 abbonati della Salernitana e i 1300 biglietti venduti al 15 ottobre 2026. Il dato è teorico, perché non tutti gli abbonati entreranno effettivamente allo stadio. Fino a quando si possono comprare i biglietti di Salernitana-Scafatese? La prevendita dei biglietti di Salernitana-Scafatese termina alle 19 di venerdì 16 ottobre 2026. I biglietti si acquistano online oppure nei punti vendita TicketOne su tutto il territorio nazionale. Sabato 17 ottobre 2026 il botteghino 1 dello stadio Arechi resta aperto dalle 15 alle 17. I residenti a Scafati possono comprare i biglietti per Salernitana-Scafatese? Per Salernitana-Scafatese la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Arechi è vietata ai residenti nel comune di Scafati. I residenti a Scafati non possono acquistare biglietti nemmeno per i settori locali. Fanno eccezione i possessori di una fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026. Quanto costa il biglietto per disabili per Salernitana-Scafatese? Per Salernitana-Scafatese le persone con disabilità pagano 5 euro nei settori Distinti e Tribuna Verde dello stadio Arechi, e il biglietto dell’accompagnatore costa 10 euro. La richiesta andava inviata a [email protected] tra le 10 e le 23:59 di giovedì 15 ottobre 2026, con la documentazione dell’invalidità al 100%. Il ritiro è sabato 17 ottobre 2026 al botteghino 1, dalle 15 alle 17. I bambini pagano il biglietto per Salernitana-Scafatese? Per Salernitana-Scafatese non sono previsti biglietti omaggio Under 14. La tariffa ridotta Under 14 in Curva Sud vale solo per i possessori di Hippo Card, Granata Card e Member Card. I bambini sotto i 3 anni entrano senza biglietto esibendo ai varchi la tessera sanitaria.

Immagine di repertorio

Fonte: Salernitana News