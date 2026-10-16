Campania Digital Summit 2026: il 21 ottobre a Napoli 51 relatori su sanità digitale, IA, 5G e cybersicurezza

di Redazione ZON

In sintesi. La quinta edizione del Campania Digital Summit si tiene il 21 ottobre 2026 al Centro congressi della Stazione Marittima di Napoli. L’evento, promosso da The Innovation Group con la Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A., riunisce 51 relatori in una sessione plenaria, due tavole rotonde e quattro tavoli tematici su sanità digitale, intelligenza artificiale, infrastrutture tecnologiche, 5G e cybersicurezza.

I punti chiave Il Campania Digital Summit 2026, quinta edizione, si svolge il 21 ottobre 2026 al Centro congressi della Stazione Marittima di Napoli.

Il Campania Digital Summit 2026 è promosso da The Innovation Group in collaborazione con la Regione Campania e con So.Re.Sa. S.p.A., la società regionale per la sanità.

Il programma del Campania Digital Summit 2026 prevede 51 relatori, 1 sessione plenaria, 2 tavole rotonde e 4 tavoli di lavoro tematici.

I 5 temi del Campania Digital Summit 2026 sono sanità digitale, intelligenza artificiale, infrastrutture tecnologiche, 5G e cybersicurezza.

La relazione introduttiva del Campania Digital Summit 2026 è affidata a Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Il Campania Digital Summit torna il 21 ottobre 2026 al Centro congressi della Stazione Marittima di Napoli. La quinta edizione riunisce 51 relatori per discutere di innovazione e trasformazione digitale della Campania.

L’evento è promosso da The Innovation Group in collaborazione con la Regione Campania e con So.Re.Sa. S.p.A., la società regionale per la sanità.

Che cos’è il Campania Digital Summit e a chi si rivolge

Il Campania Digital Summit fa parte del progetto Digital Territorial Summit. Il progetto mette a confronto istituzioni, università, centri di ricerca, imprese, aziende sanitarie, enti pubblici e associazioni di categoria.

Al centro del Digital Territorial Summit ci sono le nuove tecnologie applicate a due obiettivi: modernizzare la Pubblica Amministrazione e sostenere lo sviluppo dei territori.

Come è organizzato il programma del 21 ottobre 2026

Il programma dell’edizione 2026 del Campania Digital Summit si articola in tre formati di lavoro.

Formato Numero Sessione plenaria 1 Tavole rotonde 2 Tavoli di lavoro tematici 4 Relatori complessivi 51

I temi annunciati per il Campania Digital Summit 2026 sono cinque:

sanità digitale;

intelligenza artificiale;

infrastrutture tecnologiche;

5G;

cybersicurezza.

Chi apre i lavori e quali relatori sono attesi

La sessione plenaria apre la giornata con il titolo «L’Ecosistema dell’innovazione digitale in Campania: strategie territoriali e opportunità di sviluppo». La relazione introduttiva è affidata a Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Dopo Mario Nobile sono previsti, tra gli altri, gli interventi di due rappresentanti delle istituzioni nazionali:

Valentina Lo Voi , capo divisione formazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;

, capo divisione formazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Cecilia Agostino, del team PA centrali e cloud del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso della giornata del 21 ottobre 2026 partecipano anche tre esponenti della giunta della Regione Campania:

Mario Casillo , vicepresidente con delega a Trasporti, Mobilità e Mare;

, vicepresidente con delega a Trasporti, Mobilità e Mare; Fulvio Bonavitacola , assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico;

, assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico; Vincenzo Maraio, assessore alla Transizione digitale, Turismo e Promozione del territorio.

Cosa resta da sapere prima del 21 ottobre

Gli organizzatori del Campania Digital Summit non hanno reso noti, nel materiale diffuso, gli orari di inizio e fine della giornata. Non è stato comunicato nemmeno se la partecipazione sia gratuita o richieda una registrazione.

Non sono stati diffusi neppure i nomi di tutti i 51 relatori né i titoli delle due tavole rotonde e dei quattro tavoli tematici. Chi vuole partecipare dovrà fare riferimento ai canali ufficiali di The Innovation Group.