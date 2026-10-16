Anomalia ENAV, voli cancellati a Napoli e Salerno: i numeri e cosa fare se devi partire

di Redazione ZON

In sintesi. Il 16 ottobre 2026 gli aeroporti di Napoli e Salerno registrano cancellazioni e ritardi per un’anomalia sulla rete dati nazionale del controllo del traffico aereo, rilevata dall’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV). A Napoli sono cancellate 9 partenze e 8 arrivi e la capacità scende da 28 a 14 movimenti orari. A Salerno saltano 2 voli su 8.

I punti chiave L’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV) ha rilevato il 16 ottobre 2026 un’anomalia sulla rete nazionale di trasmissione dati che supporta il controllo del traffico aereo.

All’aeroporto di Napoli il 16 ottobre 2026 risultano cancellate 9 partenze e 8 arrivi, con un ritardo medio di 40 minuti sui voli in partenza.

All’aeroporto di Napoli la capacità operativa è stata dimezzata da 28 a 14 movimenti orari, con un limite di 7 arrivi e 7 partenze.

All’aeroporto di Salerno il 16 ottobre 2026 sono cancellati 1 arrivo e 1 partenza sugli 8 movimenti programmati, e 1 volo è partito in ritardo.

GESAC, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno, invita i passeggeri a verificare lo stato del volo sui canali ufficiali della compagnia aerea e degli scali prima di raggiungere l’aeroporto.

Il 16 ottobre 2026 gli aeroporti di Napoli e Salerno registrano cancellazioni e ritardi. La causa è un’anomalia sulla rete nazionale di trasmissione dati usata per il controllo del traffico aereo, rilevata dall’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV).

Quanti voli sono stati cancellati a Napoli e Salerno

All’aeroporto di Napoli i voli cancellati in partenza sono 9. I voli cancellati in arrivo sono 8. Il ritardo medio sui voli in partenza da Napoli è di 40 minuti.

All’aeroporto di Salerno i movimenti programmati il 16 ottobre 2026 sono 8: 4 arrivi e 4 partenze. Un arrivo e una partenza risultano cancellati. Un volo è partito in ritardo.

Scalo Partenze cancellate Arrivi cancellati Ritardi Napoli 9 8 media di 40 minuti sulle partenze Salerno 1 1 1 volo partito in ritardo

I dati si riferiscono alla situazione del 16 ottobre 2026 e potrebbero cambiare. Le restrizioni possono causare altri ritardi e cancellazioni in entrambi gli scali. L’elenco dei singoli voli coinvolti, con numeri e compagnie, non è stato reso noto.

Cosa ha causato i disagi negli aeroporti campani

L’ENAV ha riscontrato anomalie sulla rete nazionale di trasmissione dati che supporta i servizi di controllo del traffico aereo. Per questo motivo sono state introdotte misure di regolazione dei flussi aerei su tutto il territorio nazionale.

All’aeroporto di Napoli la capacità operativa è stata dimezzata in via temporanea per ragioni di sicurezza. I movimenti orari consentiti sono passati da 28 a 14, con un limite di 7 arrivi e 7 partenze.

La natura tecnica dell’anomalia sulla rete dell’ENAV non è stata comunicata. Non sono note nemmeno l’ora di inizio del guasto né una previsione sul ripristino della piena capacità.

Cosa devono fare i passeggeri in partenza

GESAC, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno, dichiara in una nota di fornire assistenza ai passeggeri in aeroporto. Gli aggiornamenti vengono diffusi con annunci, monitor informativi, sito web e canali social degli scali.

GESAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo sui canali ufficiali della compagnia aerea e sul sito degli aeroporti di Napoli e Salerno, prima di raggiungere lo scalo.

Quali rimborsi spettano ai passeggeri

Le comunicazioni diffuse il 16 ottobre 2026 non indicano quali rimborsi o compensazioni spettino ai passeggeri dei voli cancellati o in ritardo a Napoli e Salerno. Per conoscere le opzioni disponibili, come riprotezione su un altro volo o rimborso del biglietto, i passeggeri devono rivolgersi alla propria compagnia aerea.

Quando arriveranno nuovi aggiornamenti

Non è stato comunicato quando le misure di regolazione dei flussi aerei verranno revocate. Gli aggiornamenti sulla situazione degli aeroporti di Napoli e Salerno saranno pubblicati da GESAC sui propri canali ufficiali.

Domande frequenti Perché oggi ci sono voli cancellati a Napoli e Salerno? Il 16 ottobre 2026 l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV) ha rilevato un’anomalia sulla rete nazionale di trasmissione dati che supporta il controllo del traffico aereo. Per questo motivo l’ENAV ha introdotto misure di regolazione dei flussi aerei su tutto il territorio nazionale, con cancellazioni e ritardi negli aeroporti di Napoli e Salerno. Quanti voli sono stati cancellati all’aeroporto di Napoli il 16 ottobre 2026? All’aeroporto di Napoli il 16 ottobre 2026 risultano cancellati 9 voli in partenza e 8 voli in arrivo. Il ritardo medio sui voli in partenza da Napoli è di 40 minuti. La capacità dello scalo è scesa da 28 a 14 movimenti orari. Quanti voli sono stati cancellati all’aeroporto di Salerno il 16 ottobre 2026? All’aeroporto di Salerno il 16 ottobre 2026 erano programmati 8 movimenti, 4 arrivi e 4 partenze. Un arrivo e una partenza risultano cancellati, e un volo è partito in ritardo. Cosa devo fare se ho un volo da Napoli o Salerno durante l’anomalia ENAV? GESAC, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo sui canali ufficiali della compagnia aerea e sul sito degli aeroporti prima di raggiungere lo scalo. GESAC dichiara di fornire assistenza ai passeggeri in aeroporto e di diffondere aggiornamenti con annunci, monitor informativi, sito web e canali social. Ho diritto al rimborso se il mio volo da Napoli o Salerno è stato cancellato per l’anomalia ENAV? Le comunicazioni diffuse il 16 ottobre 2026 non indicano quali rimborsi o compensazioni spettino ai passeggeri dei voli cancellati o in ritardo a Napoli e Salerno. Per conoscere le opzioni disponibili, come la riprotezione su un altro volo o il rimborso del biglietto, i passeggeri devono rivolgersi alla propria compagnia aerea.