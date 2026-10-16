Salernitana-Scafatese, all’Arechi la rivincita di Ferragosto: tutti i precedenti a Salerno

di Redazione ZON

In sintesi. La Salernitana di Serse Cosmi ospita la Scafatese sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Arechi di Salerno, nella 10ª giornata del girone C di Serie C. È il secondo derby stagionale dopo il 2-1 con cui la Scafatese eliminò i granata il 15 agosto. A Salerno il bilancio è di 4 vittorie granata e 3 gialloblù.

Aggiornamenti Aggiornamento del 17/10/2026 alle 10:33 Aggiornamento del 16 ottobre 2026. Secondo Salernitana News, Salernitana-Scafatese è valida per la 10ª giornata del girone C di Serie C e si gioca all’Arechi sabato 17 ottobre 2026. Il magazine riferisce che al 16 ottobre erano stati venduti 2.350 biglietti. Tra i convocati di Cosmi rientra Djibril, mentre restano fuori quattro giocatori. Alla vigilia l’allenatore ha detto ai canali ufficiali del club: «L’unico stimolo deve essere vincere per il nostro cammino». Sempre secondo Salernitana News, nelle probabili formazioni Facundo partirebbe ancora titolare e Djamanca sarebbe pronto a entrare.

I punti chiave La Scafatese ha battuto la Salernitana 2-1 allo stadio Arechi il 15 agosto, nella prima gara ufficiale della stagione, con i gol di Palmieri e Dambros; per la Salernitana ha segnato Achik.

La sconfitta di Ferragosto contro la Scafatese è costata alla Salernitana l’eliminazione, perché la gara valeva il passaggio del turno.

Le partite tra Salernitana e Scafatese giocate a Salerno sono 7: la Salernitana ne ha vinte 4, la Scafatese 3.

L’ultimo confronto di campionato tra Salernitana e Scafatese risale al 13 ottobre 1946, in Serie B: la Salernitana di Gipo Viani vinse 3-0 e a fine stagione fu promossa in Serie A.

Il primo derby tra Salernitana e Scafatese si giocò nella Seconda Divisione 1927/28 e la Salernitana vinse 5-0.

La Salernitana ritrova la Scafatese allo stadio Arechi di Salerno. Il precedente più recente brucia ancora: il 15 agosto, nella prima gara ufficiale della stagione, la Scafatese vinse 2-1 ed eliminò i granata.

Cosa successe all’Arechi a Ferragosto

Il 15 agosto la Scafatese giocò per la prima volta nella sua storia allo stadio Arechi di via Allende. I gialloblù si imposero 2-1 con le reti di Palmieri e Dambros. Per l’Unione Sportiva Salernitana 1919 segnò Achik.

La sconfitta di Ferragosto contro la Scafatese costò alla Salernitana l’eliminazione, perché la gara valeva il passaggio del turno. Per i tifosi granata fu la prima delusione della stagione.

La nuova sfida con la Scafatese è il secondo derby stagionale per la Salernitana allenata da Cosmi. La partita è in programma di pomeriggio all’Arechi.

Perché il derby con la Scafatese ha radici lontane

L’ultimo confronto di campionato tra Salernitana e Scafatese risale alla Serie B 1946/47. Il 13 ottobre 1946, alla quarta giornata, la Salernitana di Gipo Viani vinse 3-0 con i gol di Pastori al 6′, Valese al 46′ e Colaneri all’87’. Lo stadio non era ancora intitolato a Donato Vestuti.

Con la vittoria del 13 ottobre 1946 sulla Scafatese la Salernitana salì in vetta alla Serie B e non la lasciò più. A fine stagione i granata furono promossi in Serie A. Fu la prima squadra campana a vincere il campionato di Serie B.

Nella corsa alla promozione del 1946/47 la Scafatese ebbe un ruolo indiretto. All’ultima giornata la Ternana, staccata di un solo punto, perse 2-0 sul campo della Scafatese. Nella stessa giornata la Salernitana batté il Palermo.

Il primo derby tra le due squadre risale alla Seconda Divisione 1927/28, l’equivalente della Serie C dell’epoca. La Salernitana vinse 5-0 con le reti di Poloni e Campanile e la tripletta di Cassano.

Il bilancio delle sfide giocate a Salerno

Le partite tra Salernitana e Scafatese disputate in terra salernitana sono sette. La Salernitana ne ha vinte quattro, la Scafatese tre.

Stagione Competizione Risultato 1927/28 Seconda Divisione Salernitana-Scafatese 5-0 1941/42 Serie C Salernitana-Scafatese 5-0 1942/43 Serie C Salernitana-Scafatese 1-2 1945 Campionato Regionale misto Salernitana-Scafatese 1-2 1945/46 Post campionato B-C Salernitana-Scafatese 3-1 1946/47 Serie B Salernitana-Scafatese 3-0 Stagione in corso Gara di Ferragosto Salernitana-Scafatese 1-2

Nel 1941/42 la Salernitana di Gipo Viani vinse 5-0 con la doppietta di Margiotta, la doppietta di Dagianti e il gol di Zironi. A fine stagione i granata furono esclusi dal girone finale per la Serie B per un illecito nel derby con la Cavese. La Scafatese, ultima, fu riammessa in Serie C.

Nel 1942/43 la Scafatese vinse a Salerno 2-1 con la doppietta di Minazzi, al 39′ e al 90′. Per la Salernitana pareggiò momentaneamente Rampini al 74′.

Nel campionato Regionale misto del 1945 la Salernitana passò in vantaggio con Martuscelli al 10′. La Scafatese ribaltò il risultato con Bacin al 62′ e Cagna al 63′.

Cosa serve alla Salernitana adesso

Con una vittoria sulla Scafatese la Salernitana porterebbe il bilancio casalingo del derby a cinque successi contro tre. Un altro successo della Scafatese, invece, pareggerebbe il conto a quattro vittorie per parte. Non sono state rese note le formazioni né la competizione in cui si disputa la gara.

Domande frequenti Come è finita Salernitana-Scafatese a Ferragosto? Il 15 agosto la Scafatese ha battuto la Salernitana 2-1 allo stadio Arechi di Salerno, con i gol di Palmieri e Dambros; per la Salernitana ha segnato Achik. La partita era la prima gara ufficiale della stagione e valeva il passaggio del turno, quindi la Salernitana è stata eliminata. Qual è il bilancio delle partite tra Salernitana e Scafatese a Salerno? Le partite tra Salernitana e Scafatese giocate a Salerno sono sette. La Salernitana ne ha vinte quattro e la Scafatese tre, compreso il 2-1 gialloblù di Ferragosto all’Arechi. Quando si sono affrontate l’ultima volta in campionato Salernitana e Scafatese? L’ultimo confronto di campionato tra Salernitana e Scafatese risale al 13 ottobre 1946, quarta giornata della Serie B 1946/47. La Salernitana di Gipo Viani vinse 3-0 con i gol di Pastori, Valese e Colaneri e a fine stagione fu promossa in Serie A. Quando si è giocato il primo derby tra Salernitana e Scafatese? Il primo derby tra Salernitana e Scafatese risale alla Seconda Divisione 1927/28, l’equivalente della Serie C dell’epoca. La Salernitana vinse 5-0 con le reti di Poloni e Campanile e la tripletta di Cassano.