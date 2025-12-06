Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025: numeri e proposte

di Pasquale Corvino

Si è chiusa alla Giffoni Multimedia Valley la sesta edizione della Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025, promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego Società Benefit, in partnership con il Giffoni Film Festival. Per tre giorni la valle del cinema ha ospitato studenti, scuole, ITS Academy, università, enti di formazione, aziende, professionisti e istituzioni, facendo registrare oltre 3.500 presenze complessive.

La Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025 si conferma così come uno dei principali hub del Mezzogiorno dedicati all’orientamento e al dialogo strutturato tra sistema formativo e mercato del lavoro, in un Sud chiamato a misurarsi con le sfide dell’intelligenza artificiale, delle discipline STEM e del crescente interesse di imprese nazionali e internazionali alla ricerca di talenti.

Legge regionale sul capitale umano e Università delle Scienze Tecniche

Non solo numeri, ma anche proposte concrete per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Durante i talk, il presidente della Fondazione Super Sud, Giovanni D’Avenia, ha rilanciato due idee centrali: una legge regionale che valorizzi il capitale umano e un cambio di denominazione degli ITS in “Università delle Scienze Tecniche”, per dare ancora più forza e riconoscibilità a percorsi che uniscono formazione avanzata e occupabilità.

Secondo D’Avenia, investire sulle competenze dei giovani e sul dialogo stabile con le imprese è l’unico modo per allineare il sistema formativo ai profili richiesti dal mercato e trattenere nel Mezzogiorno professionalità che oggi spesso scelgono il Nord Italia o l’estero.

Un viaggio tra le città campane: da Napoli a Giffoni

Il CEO di Gruppo Stratego Società Benefit, Antonio Vitolo, ha ricordato come la Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025 sia stata il punto di arrivo di un percorso iniziato mesi fa con tre tappe territoriali: Napoli, Caserta e Benevento. Incontri dedicati al lavoro femminile, al ruolo strategico degli ITS Academy, alle opportunità dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e alla necessità di creare un ecosistema condiviso tra scuole, università, enti di formazione e imprese.

L’approdo finale a Salerno, nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana, ha riunito oltre 100 aziende e decine di realtà premiate per il loro impegno nella valorizzazione del capitale umano, definito più volte come il vero motore delle imprese.

Ospiti istituzionali e focus sul mismatch lavoro-competenze

Nella giornata conclusiva hanno preso parte ai lavori anche il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, e il deputato Piero De Luca. Prete ha sottolineato come il disallineamento tra profili richiesti e competenze disponibili sia oggi alimentato sia da fattori demografici, sia da un’insufficiente risposta dei giovani alle offerte di lavoro sul territorio. Per questo, ha ribadito l’importanza di eventi come la Borsa, utili anche alle aziende per leggere con lucidità l’evoluzione del mercato.

De Luca ha messo l’accento sull’urgenza di ridurre il divario tra mondo delle imprese e sistema formativo, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il rischio di dispersione di capitale umano qualificato è ancora troppo elevato.

Tra gli altri interventi, quello del presidente FICEI e del Consorzio ASI Salerno, Antonio Visconti, del vicepresidente di Confindustria Salerno con delega al Lavoro, Dino Giordano, e del sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, che hanno evidenziato quanto le competenze siano ormai un fattore determinante per la competitività dei territori.

Hackathon Talents for Business e premi BMFL Orienta-Menti

Grande successo anche per l’Hackathon “Talents for Business”, che ha coinvolto oltre 100 studenti accompagnati da 20 coach in una sfida progettuale dedicata alla trasformazione digitale e all’innovazione dei processi aziendali. Un’occasione per sperimentare lavoro di squadra, creatività e confronto diretto con esperti e recruiter.

Nell’ultima giornata sono stati consegnati i Premi “BMFL Orienta-Menti”, riconoscimenti destinati a figure che promuovono cultura dell’orientamento, cittadinanza attiva, innovazione educativa e visione del futuro.

Tra i premiati, Rino Cuccurullo, presidente dell’Associazione UniStrada, che ha ricordato come l’università debba “uscire nelle strade, nelle piazze, tra le persone”; Roberto Paura, presidente della Fondazione Italian Institute for the Future, che ha ribadito come “il futuro non vada previsto, ma preparato”; Giusy Rossi, Ambasciatrice Erasmus, che ha invitato i giovani a vivere la cittadinanza europea come uno spazio di diritti e mobilità; e Ines Mainieri, direttrice organizzativa del Salerno Letteratura Festival, che ha sottolineato il ruolo della cultura come laboratorio permanente di partecipazione.

Benemerenza a Claudio Gubitosi e Premio Capitale Umano alle imprese

Momento simbolico dell’edizione è stata la benemerenza consegnata a Claudio Gubitosi, ideatore del Giffoni Film Festival, per il suo impegno pluriennale nella scoperta e promozione dei talenti giovanili. Gubitosi ha espresso orgoglio per il riconoscimento e ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto ancora una volta Giffoni come luogo di opportunità e sogni per le nuove generazioni.

Assegnati anche i Premi “Capitale Umano”, che hanno valorizzato le imprese impegnate su formazione continua, competenze e giovani talenti: tra queste Cadland, Lead Tech, Mare Engineering Group, SAB Aerospace, Space Factory, TESI, Jcoplastic, Tecnocap, Easytech Packaging, Erbagil, Rotolando verso Sud, Mangimi Liverini, Cooperativa Sociale Futura Onlus, Bofrost Italia, FIAD, Giordano e Associati e AIR Campania.

Ecosistema BMFL 2025: patrocini, partner e sponsor

La Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025 ha potuto contare su 36 patrocini istituzionali, tra cui Ministero dell’Agricoltura, Regione Campania, Inail, Inps, Consorzio ASI Salerno, Province di Salerno, Avellino e Benevento, Comuni di Giffoni Valle Piana e Salerno, Unioncamere, Confindustria Campania, Distretto Aerospaziale della Campania, numerosi ordini professionali e associazioni di categoria.

A sostenere la manifestazione anche 4 partner dell’hackathon (Infotel, Office Information, RSM, Mare Group), 5 supporter (Saggese, Banca Monte Pruno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Ebilp, Infosfera, OMPM), 4 friend sponsor (ITSvil, StrategoDigital, IsolKappa, PForm Group) e 2 sponsor tecnici (Caseificio San Leonardo, Privilege Group).

Per ulteriori informazioni sulla Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025 è possibile consultare il sito della Fondazione Super Sud e del Giffoni Film Festival, partner della manifestazione.