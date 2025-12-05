Sport gratuito over 65 Baronissi: al via MiGioAct Legacy

di Redazione ZON

Sport gratuito over 65 a Baronissi: al via il progetto MiGioAct Legacy

È ufficialmente iniziato a Baronissi il programma di sport gratuito over 65 Baronissi grazie al progetto “MiGioAct Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo”, promosso da AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport e realizzato con il sostegno di Sport e Salute Spa. Un’iniziativa che mette al centro il benessere fisico e mentale degli anziani, offrendo percorsi motori strutturati e completamente gratuiti.

Sul territorio comunale le attività saranno organizzate da AiCS Salerno e dall’ASD Accademia Sportiva Salernitana APS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Baronissi, che ha scelto di sposare con convinzione il progetto mettendo a disposizione spazi e supporto logistico. L’obiettivo è creare occasioni di movimento sicure, inclusive e continuative per favorire uno stile di vita sano anche nella terza età.

Il primo open day all’Università della Terza Età

Il debutto del programma di sport gratuito over 65 Baronissi si è svolto presso l’Università della Terza Età, una realtà fondamentale del territorio, che ha ospitato il primo open day. La sessione inaugurale è stata coordinata dal chinesiologo Domenico Trotta e dall’istruttrice Melissa Concilio, che hanno guidato gli esercizi con attenzione alle esigenze e ai limiti fisici dei partecipanti.

All’incontro hanno preso parte anche il Sindaco Anna Petta e l’Assessore allo Sport Anna Sica: la loro presenza ha sottolineato la volontà dell’Amministrazione di investire sul movimento come strumento di prevenzione, socializzazione e contrasto alla solitudine. Il progetto rappresenta infatti un tassello importante nella rete dei servizi gratuiti rivolti ai cittadini over 65.

Perché lo sport nella terza età è fondamentale

Il cuore del progetto di sport gratuito over 65 Baronissi è la promozione dell’attività fisica come strumento di salute e invecchiamento attivo. Le sedute motorie, pensate su misura per la fascia d’età, puntano a migliorare forza, equilibrio, mobilità articolare e resistenza cardiovascolare, riducendo al tempo stesso i dolori legati ad artrosi e postura scorretta.

Benefici fisici: muscoli più tonici, ossa più robuste, migliore equilibrio e minore rischio di cadute, benessere cardio-vascolare e riduzione dei dolori articolari.

muscoli più tonici, ossa più robuste, migliore equilibrio e minore rischio di cadute, benessere cardio-vascolare e riduzione dei dolori articolari. Benefici mentali: l’attività motoria aiuta a contrastare ansia, stress e sintomi depressivi, sostenendo le funzioni cognitive e la memoria.

l’attività motoria aiuta a contrastare ansia, stress e sintomi depressivi, sostenendo le funzioni cognitive e la memoria. Benefici sociali: allenarsi in gruppo aumenta l’autostima, riduce la solitudine e crea nuove occasioni di socializzazione e amicizia.

Il progetto “MiGioAct Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo” si inserisce nelle politiche nazionali per la promozione di stili di vita sani portate avanti da Sport e Salute e dal mondo dell’associazionismo sportivo rappresentato da AiCS.

Le prossime giornate di sport gratuito over 65 Baronissi prevedono ulteriori open day, laboratori di movimento dolce e allenamenti costanti, con l’obiettivo di coinvolgere un numero crescente di cittadini e costruire una comunità attiva e solidale attorno allo sport.