Baronissi: 750mila euro per le aree produttive

di Mohame Lamine Dabo

Le aree produttive di Baronissi saranno completamente riqualificate grazie a un finanziamento di oltre 750mila euro. Il Comune investirà queste risorse per rendere le zone di Sava e Acquamela più moderne, sicure ed efficienti. L’obiettivo è sostenere le imprese locali e favorire uno sviluppo economico basato su innovazione e sostenibilità.

Un finanziamento strategico per rilanciare le aree produttive di Baronissi

Il Comune ha ottenuto 751.530 euro attraverso l’Accordo per la Coesione. Il finanziamento permette di avviare interventi mirati nelle principali aree produttive di Baronissi.

Questi lavori rispondono alle esigenze delle attività presenti sul territorio e migliorano in modo concreto la qualità delle infrastrutture.

Gli interventi previsti a Sava: sicurezza, energia pulita e nuovi servizi

La zona produttiva di Sava sarà interessata da tre interventi principali:

Vasca di laminazione sotto l’area di parcheggio tra via D’Antona e via 1° Maggio, per una gestione sicura delle acque meteoriche.

sotto l’area di parcheggio tra via D’Antona e via 1° Maggio, per una gestione sicura delle acque meteoriche. Pensilina fotovoltaica da 47 kW, capace di produrre energia pulita e ridurre i consumi.

da 47 kW, capace di produrre energia pulita e ridurre i consumi. Impianto di videosorveglianza, utile a migliorare controllo e sicurezza dell’area.

Queste opere aumentano la resilienza dell’area e riducono il rischio di criticità idrauliche, oltre a favorire l’efficienza energetica delle attività presenti.

Riqualificazione anche per l’area produttiva di Acquamela

Anche Acquamela rientra nel piano di interventi. Qui sarà installato un moderno impianto di videosorveglianza, pensato per garantire maggiore tutela alle imprese e ai lavoratori.

L’intervento contribuisce a creare un ambiente produttivo più controllato, ordinato e competitivo.

Le dichiarazioni della Sindaca Anna Petta

La Sindaca Anna Petta commenta così i nuovi investimenti:

“Grazie a questo finanziamento interveniamo in due aree cruciali per l’economia locale. Rendiamo le zone produttive più efficienti, moderne e attrattive. Sosteniamo chi lavora e investe sul territorio. È un passo importante verso una città che sceglie sicurezza, sviluppo e sostenibilità.”

Il contributo degli Assessori Luca Galdi e Giuseppe Giordano

Gli Assessori Luca Galdi (Patrimonio) e Giuseppe Giordano (Attività Produttive) sottolineano:

“Gli interventi previsti rafforzano le infrastrutture e migliorano la competitività delle imprese. Investiamo su sicurezza, innovazione e sostenibilità. Così cresce l’intero sistema produttivo della nostra città.”

Un progetto che guarda al futuro

Grazie a questo piano di riqualificazione, le aree produttive di Baronissi diventano più moderne e funzionali.

Il Comune conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo economico, migliorare la qualità dei servizi e accompagnare le imprese verso un modello di crescita sostenibile.