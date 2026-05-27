Salerno, il cronoprogramma dei lavori tra giugno e luglio

di Marisa Fava

Proseguono gli interventi di riqualificazione e manutenzione urbana a Salerno. Questa mattina sono ripartiti i lavori in via Fieravecchia relativi alla nuova pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri. Gli interventi saranno completati entro circa 20 giorni lavorativi per poi consentire il passaggio ai successivi cantieri ancora aperti in città.

Al via il cronoprogramma di giugno

Il piano degli interventi per il mese di giugno partirà già da lunedì con il rifacimento della pubblica illuminazione a Piazza San Francesco. I lavori proseguiranno successivamente sul lungomare e in alcuni punti del centro storico.

Da mercoledì 3 giugno prenderanno invece il via gli interventi dedicati al rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica stradale. Si partirà da via Roma per poi estendere progressivamente le operazioni verso la zona orientale della città.

Gli interventi previsti entro fine giugno

Nel cronoprogramma stilato dall’amministrazione comunale rientrano anche ulteriori opere che dovrebbero concludersi entro la fine del mese di giugno:

la conclusione del tunnel nel sottopasso di via Santi Martiri;

la ristrutturazione della fontana adiacente al Grand Hotel Salerno;

il rifacimento della rotatoria in via Vinciprova, prima del tunnel.

I lavori programmati per luglio

Nel mese di luglio è invece previsto l’avvio degli interventi di rifacimento della pubblica illuminazione in via Luigi Guercio, oltre alla sistemazione della rotatoria e del costone roccioso di via Ligea.

L’amministrazione precisa che il cronoprogramma potrebbe subire lievi variazioni legate alle forniture di materiali elettrici ed edili. Saranno comunque forniti aggiornamenti puntuali sull’avvio dei lavori nei diversi quartieri della città.

Sicurezza e contrasto ai parcheggiatori abusivi

Nel frattempo prosegue anche il lavoro di contrasto ai parcheggiatori abusivi già avviato nelle ultime settimane.

Subito dopo l’insediamento sarà inoltre presentato il nuovo “Reparto Sicurezza” della Polizia Municipale di Salerno, che opererà in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.