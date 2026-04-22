Salerno, 34 parcheggiatori abusivi a rischio arresto con il Decreto sicurezza

di Marisa Fava

Sono 34 i parcheggiatori abusivi finiti nella black list della Polizia Municipale di Salerno per la reiterazione di comportamenti illegali legati alla gestione abusiva della sosta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, ciascuno di loro avrebbe accumulato una media di circa 50 verbali. Alla luce del nuovo Decreto sicurezza, che introduce una stretta su questo fenomeno, i soggetti recidivi rischiano ora conseguenze penali più severe.

In particolare, le nuove disposizioni prevedono l’arresto, con pene che vanno da un minimo di 8 mesi fino a un massimo di 1 anno e mezzo di reclusione, oltre al raddoppio delle sanzioni amministrative già previste.

La mappatura realizzata dai caschi bianchi evidenzia una presenza diffusa e radicata sul territorio, delineando una vera e propria geografia parallela della sosta illegale.

Tra le zone maggiormente interessate figurano piazza Vittorio Veneto e l’area della stazione ferroviaria, ma anche arterie più recenti come via Costantino l’Africano e via Piave. Segnalazioni arrivano anche da piazza Casalbore, dove nelle scorse settimane si sono verificati episodi di aggressione ai danni degli ausiliari del traffico.

Il fenomeno si estende inoltre a via Bandiera, al Polo Nautico, al piazzale antistante il Forte La Carnale nella zona di Torrione, fino all’area del mercato nei pressi della clinica Tortorella.

Un quadro che conferma la necessità di interventi sempre più incisivi per contrastare una pratica illegale che incide sulla sicurezza urbana e sul corretto utilizzo degli spazi pubblici.