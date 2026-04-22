Salerno, sequestrate caramelle con etichettatura irregolare: il NAS sospende un’attività

di Marisa Fava

I Carabinieri del NAS di Salerno, nell’ambito delle attività quotidiane finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno eseguito una serie di controlli presso esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti dolciari, sia nel capoluogo sia in provincia.

L’operazione, avviata anche in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei consumatori, ha consentito di far emergere diverse criticità nella commercializzazione di caramelle e prodotti dolciari, con particolare attenzione alla tutela dei più piccoli, ritenuti tra i consumatori più esposti ai rischi legati a prodotti non conformi.

Nel corso delle ispezioni, nel territorio del capoluogo salernitano, i militari hanno disposto la sospensione immediata di un’attività di vendita di dolciumi a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, rilevate con il supporto del personale dell’Asl competente. Tra le irregolarità contestate figurano l’utilizzo dell’antibagno come deposito, servizi igienici in condizioni precarie e senza adeguata areazione, presenza di umidità e intonaco deteriorato, oltre all’assenza di acqua calda e lavamani. Anche il laboratorio destinato al porzionamento dei prodotti presentava condizioni igieniche carenti. Il valore complessivo dell’attività è stato stimato in circa 500mila euro.

Un secondo intervento è stato effettuato nella Piana del Sele, all’interno di un’attività situata in un centro commerciale, dove i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di 20 chili di caramelle gommose prive delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa. Nello stesso contesto sono state inoltre accertate alcune lievi difformità strutturali nello spogliatoio del personale, oltre alla presenza di rubinetteria danneggiata o non funzionante.

Complessivamente, i militari del NAS hanno sequestrato circa 70 chili di prodotti dolciari, in particolare caramelle gommose di varie tipologie, risultati privi di un’etichettatura conforme. In molti casi mancavano infatti informazioni essenziali in lingua italiana, come l’elenco degli ingredienti, il lotto di produzione, la data di scadenza e l’indicazione di allergeni o sostanze in grado di provocare intolleranze.

Proprio l’assenza di questi elementi rappresenta un potenziale pericolo per i consumatori, perché impedisce una corretta valutazione della sicurezza del prodotto alimentare e può esporre soprattutto i soggetti più fragili a reazioni indesiderate.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per circa 4mila euro e disposto diffide per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P..