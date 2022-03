Mike Tyson: in Usa arrivano le caramelle a forma di orecchio

Arrivano sul mercato le Mike Bites, caramelle firmate da Mike Tyson.

Si tratta di deliziosi bonbon alla cannabis che si riferiscono al match di boxe per il mondiale dei pesi massimi del 28 giugno 1997. Proprio in quella occasione, “Iron” Mike diede un morso all’orecchio dell’avversario, Evander Holyfield, aggiudicandosi un primato nella storia. E’, infatti, il primo pugile squalificato per aver morso, e staccato, un pezzo di orecchio dell’avversario. Le Mike Bites tengono conto anche di questo dettaglio: ad ogni caramella/orecchio manca un pezzetto di cartilagine.

“Sembrano avere davvero un buon sapore“, ha commentato l’ex pugile su Twitter. Le caramelle saranno vendute in Nebraska, California e Massachusetts. Non tutti sanno che Holyfield e Tyson si sono riappacificati. Nel 2019, in un podcast, Holyfield ha ufficialmente dichiarato di aver perdonato il suo ex rivale. Qualche anno fa ha detto: “Anche io ho morso qualcuno nella mia vita, solo che non era in tv“. Archiviato l’episodio, i due sono stati addirittura “pizzicati” più volte insieme, anche mentre erano intenti a stringersi la mano.

La trovata commerciale è stata molto commentata sui social. Greg Baroth, star di YouTube, non ha dubbi: “Tyson sta facendo una cosa incredibile, è un genio”. Qualcuno, però, ha sottolineato che l’idea sia alquanto macabra.