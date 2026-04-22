Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità al Parco Pinocchio

di Marisa Fava

Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno in Flora”, la mostra mercato dedicata al florovivaismo e alla biodiversità che animerà il Parco Pinocchio con un ricco programma di attività, esposizioni e momenti di intrattenimento.

Un evento pensato per famiglie, appassionati del verde e curiosi, all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, capace di coniugare natura, cultura e tradizione.

Cuore pulsante dell’edizione 2026 sarà il Villaggio Coldiretti, uno spazio interamente dedicato al mondo dell’agricoltura locale. Qui i visitatori potranno scoprire il mercato contadino, gustare specialità tipiche campane grazie allo street food, partecipare a degustazioni e vivere esperienze educative pensate anche per i più piccoli.

Tra le attrazioni principali figurano la fattoria degli animali e l’agriasilo, due aree dedicate ai bambini per avvicinarli al mondo rurale e ai valori della sostenibilità, attraverso attività ludiche e formative.

La manifestazione è promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno, e il contributo della Camera di Commercio di Salerno e del Centro Turistico Acli Salerno.

Un progetto condiviso che mira a rafforzare il legame tra cittadini, ambiente e filiera agricola locale, valorizzando il ruolo del verde urbano e promuovendo la biodiversità.

Gli orari di apertura prevedono venerdì 1 e sabato 2 maggio dalle 10:00 alle 22:00, mentre domenica 3 maggio dalle 10:00 alle 20:00. L’ingresso all’evento è gratuito.

“Salerno in Flora” si conferma così un appuntamento centrale per il territorio, capace di unire intrattenimento, educazione e promozione delle eccellenze locali in una delle aree verdi più suggestive della città.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Salerno Solidale, Salerno Pulita, Associazione Allevatori Campania e Molise, Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, Associazione Campana Avicoltori, Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, Consorzio Vita Salernum Vites, Associazione Italiana Cultura Sport Salerno, Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP e OP Aprol Campania.

Media partner dell’evento Radio Castelluccio RCS75.