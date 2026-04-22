Controlli interforze nei locali pubblici di Salerno e provincia: irregolarità, sanzioni e un’attività sospesa

di Marisa Fava

Proseguono a Salerno e provincia i controlli interforze nei locali pubblici e nei luoghi di aggregazione, nell’ambito di un programma di verifiche avviato negli ultimi mesi per rafforzare la sicurezza e garantire il rispetto delle norme a tutela di cittadini e lavoratori.

Le attività vengono pianificate e analizzate da un gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura, composto da Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e ASL – Dipartimento di Prevenzione.

I controlli riguardano l’intero territorio provinciale e si inseriscono nel quadro della direttiva del Ministero dell’Interno, emanata dopo il tragico incidente di Capodanno a Crans Montana, che ha dato nuovo impulso alle verifiche nei locali di pubblico spettacolo, nelle attività di intrattenimento e nei pubblici esercizi.

Sulla base di una mappatura dei locali e di un cronoprogramma condiviso, sono state individuate le situazioni considerate più delicate dal punto di vista della prevenzione e della tutela della pubblica incolumità, anche in relazione ai giorni e agli orari ritenuti più critici.

Nel solo ultimo mese, quattro attività situate in diverse aree della provincia sono state sottoposte a controlli congiunti. Le verifiche hanno fatto emergere criticità legate in particolare al rispetto delle normative antincendio e delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con successivi approfondimenti da parte degli enti competenti.

In alcuni casi sono state contestate sanzioni in ambito fiscale, di tutela del lavoro e di sicurezza dei locali. In un esercizio, in particolare, è stata accertata la presenza di 13 lavoratori irregolari su 21 dipendenti complessivi, circostanza che ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

In un altro locale, invece, è stato rilevato un sovraffollamento tale da indurre le autorità competenti a disporre la sospensione della serata. L’attenzione degli ispettori si è concentrata anche sui piani di emergenza, sulla fruibilità delle vie di esodo e sulla presenza di arredi e controsoffittature non conformi alla normativa antincendio.

Il gruppo interforze opera in stretta collaborazione, con una costante condivisione delle informazioni e una partecipazione congiunta ai controlli, così da individuare in modo più efficace le problematiche di competenza dei singoli enti ed evitare sovrapposizioni operative.

Parallelamente, la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo continuerà a svolgere verifiche sulle condizioni di agibilità, sicurezza e igiene dei locali di nuova realizzazione o interessati da ristrutturazioni.

Sul tema sono stati sensibilizzati anche i Sindaci della provincia, destinatari di una circolare contenente indicazioni sui principali profili di rischio da monitorare, corredata da un contributo generale predisposto dai Vigili del Fuoco.

I controlli proseguiranno progressivamente anche in vista dell’arrivo della stagione turistica, con particolare attenzione alle aree della provincia che registrano una maggiore affluenza durante il periodo estivo.