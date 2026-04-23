Battipaglia, arrestati due giovani per droga: sequestrato oltre 1 chilo di hashish

di Marisa Fava

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita nel tardo pomeriggio del 17 aprile dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, durante mirati servizi di controllo del territorio nel centro cittadino.

Secondo quanto reso noto, i poliziotti avrebbero notato i due, entrambi con precedenti, mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di una strada limitrofa, soffermandosi davanti all’ingresso di un locale terraneo adibito a deposito. Un comportamento che ha spinto gli agenti a procedere con un controllo personale e con l’ispezione del locale nella loro disponibilità.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i due sarebbero stati trovati in possesso di circa 1,130 chilogrammi di hashish, suddivisi in 14 panetti. Sequestrati anche un bilancino elettronico, materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi e una noccoliera in acciaio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

Si ricorda che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.