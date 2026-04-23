Unisa e Consorzio Valle dell’Irno: accordo su ricerca, formazione e innovazione sociale

di Marisa Fava

Rafforzare il legame tra università e territorio per promuovere ricerca, formazione e innovazione sociale. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione scientifica e istituzionale approvato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno con il Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, realtà che gestisce i servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni della Valle dell’Irno.

L’intesa nasce per favorire un dialogo strutturato tra mondo accademico e sistema dei servizi territoriali, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte e modelli innovativi capaci di rispondere ai bisogni delle comunità locali.

Un accordo quinquennale

L’accordo, della durata di cinque anni, vedrà come responsabile scientifico per l’Ateneo il Prorettore Pietro Campiglia, mentre per il Consorzio il coordinamento operativo sarà affidato alla direttrice Mariagrazia Sessa.

Tra le principali linee di intervento previste:

programmi di formazione e aggiornamento rivolti a studenti, neolaureati e operatori del settore socio-sanitario;

rivolti a studenti, neolaureati e operatori del settore socio-sanitario; attività di ricerca scientifica e applicata sui bisogni sociali e sanitari emergenti;

sui bisogni sociali e sanitari emergenti; iniziative di divulgazione scientifica e public engagement per rafforzare il rapporto tra università e comunità;

per rafforzare il rapporto tra università e comunità; sviluppo di progetti congiunti e partecipazione a bandi nazionali ed europei.

Un ponte tra ricerca e servizi

Per garantire il coordinamento delle attività sarà istituito un Comitato Congiunto di Indirizzo, composto da rappresentanti delle due istituzioni, con il compito di definire le linee operative e monitorare l’avanzamento delle iniziative.

La collaborazione rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della cosiddetta terza missione universitaria, favorendo il trasferimento di competenze dal mondo accademico ai servizi territoriali e contribuendo allo sviluppo di modelli innovativi di integrazione tra ricerca, welfare e comunità.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di cooperazione tra università e istituzioni locali, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di crescita e impatto sociale per la Valle dell’Irno e l’intera provincia di Salerno.