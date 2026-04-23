Un borghese piccolo piccolo chiude Teatro XS a Salerno

di Marisa Fava

Sarà “Un borghese piccolo piccolo” a chiudere il Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno. L’ultimo spettacolo in concorso è in programma domenica 26 aprile 2026, alle ore 19, presso il Teatro Genovesi in via Sichelgaita.

In scena la Compagnia Giardini dell’Arte con l’opera di Vincenzo Cerami, per la regia di Marco Lombardi e adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. Il cast è composto da Aldo Innocenti, Maria Paola Sacchetti, Lorenzo Lombardi, Raffaele Totaro e Daniele Torrini.

Il dramma della normalità ferita

“Un borghese piccolo piccolo” racconta la vicenda di Giovanni Vivaldi, un impiegato ministeriale e simbolo della piccola borghesia italiana, la cui vita è scandita da routine e frustrazioni. Il suo obiettivo è garantire al figlio Mario un futuro stabile, cercando in ogni modo di assicurargli un posto di lavoro sicuro.

Nel tentativo di raggiungere questo traguardo, Giovanni è disposto anche a umiliarsi. Tuttavia, un evento tragico sconvolge la sua esistenza, trasformando radicalmente la sua visione del mondo. Il dolore e la perdita aprono la strada a una profonda riflessione sulla crudeltà della società, portando alla luce disperazione, ipocrisie e fragilità di una classe media privata delle proprie certezze.

Il Festival Teatro XS

Il Festival Teatro XS è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione artistica di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano.

A sostenere l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania, realtà impegnate nella promozione culturale e teatrale del territorio.