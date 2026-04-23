Cava e Vietri, sequestro droga: operazione Guardia di Finanza

di Marisa Fava

Operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di droga.

Le attività, condotte dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni attraverso mirati servizi sul territorio, hanno portato al sequestro di diverse sostanze psicotrope tra la città metelliana e il comune di Vietri sul Mare.

In particolare, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 420 grammi di cocaina, 90 grammi tra hashish e crack, oltre alla somma di 1.625 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e due telefoni cellulari utilizzati per la gestione del traffico illecito.

Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 30mila euro.

Nell’ambito dell’operazione, due soggetti ritenuti responsabili sono stati arrestati e tradotti presso la Casa Circondariale di Salerno “Antonio Caputo”, oltre a essere denunciati per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.