Salerno, alla scuola Pirro piantato l’“Albero di Falcone”: presente il Gen. Parrulli

di Marisa Fava

Un gesto simbolico per coltivare legalità e memoria nelle nuove generazioni. È in programma venerdì 24 aprile alle ore 11:00, presso la sede Pirro dell’Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza” di Salerno, la cerimonia di piantumazione dell’“Albero di Falcone”.

L’iniziativa è promossa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri insieme all’Istituto scolastico e vedrà la partecipazione attiva degli studenti, protagonisti di un momento di alto valore civile ed educativo.

Un simbolo di legalità

L’“Albero di Falcone” rappresenta un forte richiamo ai valori della legalità, della giustizia e del rispetto delle istituzioni, nel ricordo del magistrato Giovanni Falcone, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

Attraverso questo gesto, si intende sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’impegno civico e della responsabilità collettiva nella costruzione di una società più giusta.

Le istituzioni presenti

Alla cerimonia prenderanno parte diverse autorità del territorio, tra cui la dirigente scolastica Sabrina Rega, il Commissario Straordinario del Comune di Salerno Vincenzo Panico, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno Angelo Frattini.

A concludere l’evento sarà il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa rientra nelle attività legate alla Festa dell’Albero 2026, con l’obiettivo di coniugare educazione ambientale e formazione civica.