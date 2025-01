Salerno, al via la costruzione del nuovo ospedale: un investimento da 470 milioni di euro

di Redazione ZON

Un giorno storico per Salerno e la sua comunità. Con un investimento di 470 milioni di euro da parte della Regione Campania, guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, prende ufficialmente il via la costruzione del nuovo ospedale di Salerno, una struttura all’avanguardia che sorgerà in un’area verde e ben integrata nel contesto urbano.

Ad annunciare l’inizio dei lavori è stato il sindaco Vincenzo Napoli, che ha condiviso la notizia con un post sulla propria pagina Facebook:

“È una giornata importantissima per la nostra comunità. Comincia la costruzione del nuovo ospedale di Salerno. La Regione Campania, con il Presidente Vincenzo De Luca, investe 470 milioni di euro per un ospedale all’avanguardia di grande qualità urbanistica ed inserito in un ampio parco verde.”

Il nuovo ospedale sarà dotato di 732 posti letto, 50 terapie intensive e 1710 posti auto. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza della sua collocazione strategica: “La struttura sarà integrata con il sistema autostradale e ferroviario”, ha dichiarato Napoli.

L’ospedale di nuova generazione sarà progettato per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario, favorire l’attività didattica universitaria e mettere al centro il paziente e le sue esigenze, come ribadito dal sindaco Napoli:

“Il nuovo ospedale di Salerno migliorerà le condizioni di lavoro del personale medico e paramedico, valorizzerà la didattica universitaria, metterà al centro il paziente e le sue esigenze”.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la sanità locale, garantendo una struttura moderna e funzionale capace di rispondere in modo efficiente alle esigenze della cittadinanza e del territorio.

Fonte: Salernonotizie.it