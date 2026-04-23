Sospensione idrica 28 aprile in provincia di Salerno

di Marisa Fava

Disagi in vista per diversi comuni della provincia di Salerno. È stata infatti programmata una sospensione dell’erogazione idrica per consentire l’esecuzione di lavori straordinari da parte di RFI.

L’interruzione è prevista dalle ore 05:00 del 28 aprile 2026 e interesserà numerose aree del territorio, con effetti differenziati a seconda dei comuni. Il ripristino della regolare erogazione, salvo imprevisti, è previsto entro le ore 05:00 del 29 aprile 2026.

I comuni e le zone interessate

Cava de’ Tirreni – Mancanza d’acqua dalle ore 05:00 del 28 aprile fino alle ore 04:00 del 29 aprile nelle seguenti zone: Annunziata (zone alte), Arco Cammarese, San Giuseppe al Pennino, Petrellosa, Starza, Santa Lucia (zone alte), via A. Vitale.

Baronissi – Stop all’erogazione dalle ore 05:00 del 28 aprile fino alle ore 03:00 del 29 aprile in via Cariti Case Sparse.

Pellezzano – Mancanza d’acqua dalle ore 05:00 del 28 aprile fino alle ore 03:00 del 29 aprile in via Acqua del Corvo, via Piana, via Stella, via Martin Luther King, via Aldo Moro e via Spuntumato.

Pellezzano – Possibili cali di pressione e diffusa mancanza d’acqua dalle ore 15:00 del 28 aprile fino alle ore 05:00 del 29 aprile nelle frazioni di Coperchia e Capezzano.

San Cipriano Picentino – Mancanza d’acqua dalle ore 09:00 del 28 aprile fino alle ore 02:30 del 29 aprile nelle località Pezzano, Filetta e Campigliano.

San Mango Piemonte – Diffusi cali di pressione e mancanza d’acqua dalle ore 09:00 del 28 aprile fino alle ore 02:30 del 29 aprile su tutto il territorio comunale.

Tramonti – Possibili cali di pressione dalle ore 14:00 del 28 aprile fino alle ore 08:00 del 29 aprile nelle zone di Chiunzi (ristoranti), via Chiunzi direzione Campinola e Cesarano (zona alta).

Si invita la cittadinanza a razionalizzare i consumi e a provvedere con eventuali scorte d’acqua per limitare i disagi durante le ore di sospensione.