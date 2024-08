Pellezzano, interruzione di erogazione idrica fino alle ore 13

di Redazione ZON

Le zone interessate

Ausino SpA comunica che a causa di lavori alla rete idrica, fino alle ore 13, le seguenti zone saranno soggette ad assenza di erogazione idrica: via Sabato de Vita, Via De Gasperi dal civico 7 al 29, Via Kennedy e via Chiuiano ad assenza di erogazione idrica:via Sabato de Vita,Via De Gasperi dal civico 7 al 29, Via Kennedy e via Chiuiano.