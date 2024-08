Battipaglia: il Consiglio Comunale chiede il Referendum per abrogare l’Autonomia Differenziata

di Redazione ZON

Il 31 luglio, all’unanimità dei voti, il Consiglio Comunale di Battipaglia si è schierato a favore della indizione del Referendum per abrogare la legge sulla Autonomia Regionale Differenziata (legge “Calderoli”).

Il Consiglio Comunale si esprime in modo esplicito in favore della indizione del Referendum on l’indicazione di votare “SI” alla abrogazione della legge

Battipaglia è così tra i primissimi Comuni in Italia che si esprimono in modo esplicito in favore della indizione del Referendum, con l’indicazione di votare “SI” alla abrogazione di una legge, recita l’atto deliberativo approvato, che mette in discussione l’art. 3 e l’art. 5 della Costituzione, lì dove si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento della eguaglianza dei cittadini e si afferma, in modo definitivo, che l’Italia è una Repubblica una e indivisibile.



“Una legge che mette in discussione uno dei principi ispiratori della nostra Costituzione: quello della solidarietà.

Una legge che, per come è strutturata sul terreno procedurale, marginalizza ancora di più il Parlamento italiano, riducendo il tutto ad una “trattativa” fra il capo del Governo ed il presidente della Regione richiedente.

Una legge che cristallizza le differenze, economiche e sociali, fra il Centro/ Nord ed il Sud del paese.

È stato importantissimo, quindi, che il Consiglio Comunale abbia dato questo grande segnale di maturità votando alla unanimità una proposta deliberativa ben strutturata che riassume le preoccupazioni e le motivazioni del Coordinamento Nazionale che ha presentato il quesito referendario.

Ed è stato anche importante il fatto che il massimo organo cittadino abbia inteso segnare la propria presenza su temi di questa portata”

500.000 firme per richiedere il Referendum

Ora si tratta di raccogliere un enorme numero di firme, andando bene oltre le 500.000 chieste dalla legge per richiedere il Referendum, e poi fare si che i cittadini vadano a votare per consentire di raggiungere il quorum necessario e lavorare perché prevalgano i ” SI”.



Il Consiglio Comunale di Battipaglia ci sarà con tutta l’intenzione di essere protagonista di questa battaglia di portata storica per il Paese intero ed il Mezzogiorno in particolare.