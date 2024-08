Pontecagnano, tragedia alla stazione: donna investita da un treno

di Redazione ZON

Questa mattina a Pontecagnano Faiano si è verificata una tragedia presso la stazione ferroviaria locale: come riportato da SalernoToday, una donna di 61 anni, residente nella frazione di Sant’Antonio, è stata investita da un treno in transito. Il corpo è stato trovato tra l’erba alta, a pochi metri dai binari.

Le forze dell’ordine sono subito intervenute per avviare le indagini e i familiari sono arrivati per il riconoscimento della salma. L’ipotesi di suicidio, avanzata in mattinata, è stata purtroppo confermata.

Tutta la zona è stata temporaneamente interdetta con il blocco della circolazione ferroviaria sul binario 2 e transito rallentato sul primo in attesa che sul posto arrivino il magistrato di turno e gli agenti della sezione Scientifica della polizia di Stato per i rilievi sul corpo della donna e dell’incidente.