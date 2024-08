Baronissi: aperte le iscrizioni per il Servizio di Pre e Post accoglienza scolastica

di Redazione ZON

Servizio pre e post accoglienza scolastica A.S. 2024/2025

Il Comune di Baronissi ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il servizio di pre e post accoglienza scolastica per l’anno scolastico 2024/2025. A partire da ieri mattina, 6 agosto 2024, le famiglie lavoratrici del comune possono presentare domanda per usufruire di questo importante servizio, che garantisce accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni delle scuole primarie nelle fasce orarie antecedenti e successive all’orario scolastico.

La pre-accoglienza inizia alle ore 7.30 e termina all’inizio delle lezioni.

Come presentare la domanda

Le famiglie interessate possono presentare domanda entro le ore 23.59 del 26 agosto accedendo al sito del Comune di Baronissi, nella sezione Servizi Scolastici. Per completare la procedura è necessario possedere le credenziali SPID. Le domande saranno accolte in ordine di presentazione fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Il Sindaco Anna Petta ha affermato che “Il servizio di pre e post accoglienza scolastica è un passo concreto verso il sostegno delle famiglie lavoratrici di Baronissi. Riconosciamo le difficoltà che molti genitori affrontano nel conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze scolastiche dei loro figli. La nostra amministrazione si impegna a fornire soluzioni pratiche e accessibili, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per gli alunni. Questo servizio permette ai genitori di affidare i propri figli a personale qualificato in orari che altrimenti sarebbero scoperti, fornendo così una risposta efficace alle loro necessità quotidiane”.

“Abbiamo lavorato con attenzione per riproporre il servizio di pre e post accoglienza scolastica, consapevoli dell’importanza che esso riveste per le famiglie del nostro Comune. L’obiettivo è fornire un supporto concreto, riducendo al minimo l’impatto economico sulle famiglie. La gestione degli orari scolastici in relazione agli impegni lavorativi è una sfida quotidiana per molti genitori. Con questo servizio, vogliamo offrire una soluzione che permetta di vivere più serenamente la giornata, sapendo che i propri figli sono assistiti in modo adeguato. Invitiamo tutte le famiglie interessate a presentare domanda entro il termine previsto, così da garantire un’organizzazione ottimale e una distribuzione equa dei posti disponibili”, così ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano.