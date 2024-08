Baronissi in fermento per Ilenia Matonti agli ottavi di finale contro Dincel Kavurat Merve

di Redazione ZON

Baronissi è in fermento: oggi, 7 agosto, alle ore 12:25, Ilenia Matonti scenderà in campo per gli ottavi di finale contro Dincel Kavurat Merve.

Queste le parole della Sindaca Anna Petta sulla pagina FB: “Sono felicissima che una parte di Baronissi sarà presente alle Olimpiadi di Parigi! Alle 12:25, la nostra straordinaria Ilenia Matonti scenderà in campo per gli ottavi di finale contro Dincel Kavurat Merve. Baronissi è ancora protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, un evento che riempie di enorme orgoglio tutti noi, ovunque ci troviamo nel mondo. Siamo fieri che la nostra campionessa abbia l’opportunità di difendere il tricolore e rappresentare la nostra comunità su un palcoscenico così prestigioso. Siamo tutti con te, Ilenia. La tua determinazione, il tuo impegno e il tuo spirito combattivo sono un esempio per tutti noi. Vola alto e porta con te i nostri migliori auguri e il nostro sostegno incondizionato”.