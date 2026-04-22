Baronissi intensifica i controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti

di Marisa Fava

Il Comune di Baronissi intensifica i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti e garantire il corretto conferimento della raccolta differenziata. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di tutelare l’ambiente, preservare il decoro urbano e rafforzare il rispetto delle regole.

Tutti coloro che saranno individuati come responsabili di abbandono illecito di rifiuti saranno multati e sanzionati. In questa attività di monitoraggio e repressione, la Polizia Municipale è costantemente impegnata sul territorio e, in numerosi casi, è riuscita anche a risalire agli autori delle violazioni, compresi soggetti provenienti da Comuni limitrofi.

Il contrasto al cosiddetto “sacchetto selvaggio” rappresenta una priorità per l’Ente, che richiama tutti i cittadini a un comportamento responsabile e rispettoso degli spazi pubblici. Si tratta infatti di un gesto di inciviltà che non può essere tollerato, soprattutto in una città come Baronissi che si è distinta ottenendo il riconoscimento di Comune Rifiuti Free.

L’Amministrazione comunale ha ribadito che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane, attraverso interventi mirati finalizzati a garantire il rispetto delle norme e la salvaguardia del territorio.

La tutela dell’ambiente e del decoro urbano passa anche dalla collaborazione dei cittadini, chiamati a contribuire con senso civico e attenzione quotidiana al mantenimento della pulizia e dell’ordine in città.