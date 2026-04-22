Pontecagnano, gli alunni della scuola Smaldone in visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri

di Marisa Fava

Una giornata all’insegna dell’emozione, della scoperta e della formazione quella vissuta a Pontecagnano dagli alunni delle classi quarta e quinta del Centro di Riabilitazione e della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Filippo Smaldone” di Salerno, accolti presso il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri.

L’iniziativa si è svolta nella mattinata di oggi alla presenza del Capo Sezione Operazioni dell’elinucleo, il Capitano pilota Salvatore Staiano, che ha ospitato i giovani visitatori accompagnati dal corpo docente. La scuola “Filippo Smaldone” è una realtà sostenuta dalle suore salesiane dei “Sacri Cuori”, da laici e volontari, da tempo impegnata nell’ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

Nel corso della visita, i circa venti alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro svolto dai piloti elicotteristi dell’Arma, vivendo un’esperienza particolarmente coinvolgente. Grande entusiasmo ha suscitato la possibilità di salire a bordo dell’elicottero AW169, bimotore multiruolo di ultima generazione, dotato di tecnologie avanzate e impiegato in numerose attività operative.

I piccoli ospiti hanno inoltre osservato le principali caratteristiche del velivolo, mostrando curiosità e partecipazione, e hanno approfondito anche il funzionamento dei droni in dotazione al Nucleo, strumenti utilizzati sia nelle attività di polizia giudiziaria sia nelle operazioni di tutela e salvaguardia ambientale.

Non è mancato, durante l’incontro, un momento dedicato ai temi della cultura della legalità, da sempre al centro dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri attraverso iniziative rivolte ai più giovani, incontri formativi e momenti di confronto con il territorio.

La visita si inserisce nel solco delle numerose attività di aggregazione e sensibilizzazione che l’Arma continua a promuovere con costanza, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con la comunità e avvicinare le nuove generazioni ai valori del rispetto delle regole, della responsabilità e della cittadinanza attiva.