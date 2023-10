Amazon nel 2024 consegnerà i pacchi con i droni: l’esperimento

di Rita Milione

L’azienda di commercio elettronico Amazon ha annunciato che in Italia e nel Regno Unito sarà avviata entro la fine del 2024 una sperimentazione per la consegna dei pacchi attraverso i droni. Il servizio si chiamava Prime Air e prometteva di consegnare piccole scatole gialle con droni a sei eliche in grado di depositarli vicino alle case dei clienti.

Il modello si chiama Mk30, ha sempre sei eliche, può decollare in verticale e può arrivare a una distanza massima dal punto di partenza di circa 12 kilometri. I pacchi che può trasportare, al momento, non superano i 2,26 kilogrammi. Il nuovo servizio Amazon Prime Air permetterà di ricevere pacchi a un’ora dalla consegna. A regime il tempo impiegato dovrebbe essere ancora più basso: circa 30 minuti dalla richiesta di consegna. Non tutti potranno utilizzarlo, perché il drone dovrà avere a disposizione uno spazio dove atterrare.

La notizia è stata anche commentata, e confermata, da Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile: “L’esperienza maturata dall’Italia sarà ispirazione e supporto per le operazioni in sicurezza nel resto dell’Europa”.

Amazon

Amazon.com, Inc. è un’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington. È la più grande Internet company al mondo. Time ha proclamato Jeff Bezos, fondatore dell’azienda, Uomo dell’anno nel 1999, a riconoscimento del successo di Amazon nel rendere popolare il commercio elettronico.