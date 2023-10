Twitter (X) diventerà a pagamento? Elon Musk lancia un test

di Rita Milione

Elon Musk ha annunciato un nuovo esperimento, una sorta di tassa annuale per i “nuovi utenti non verificati”, quindi quelli che non pagano 8 dollari per avere una spunta blu. Il test è già attivo in Nuova Zelanda e nelle Filippine. Per pubblicare, mettere mi piace, ripostare, citare, rispondere e commentare su Twitter si deve versare 1 dollaro. L’alternativa è ottenere un account fantasma di una sola lettera per guardare i post e seguire gli account.

La società ha spiegato che il programma ha come obiettivo quello di ridurre lo spam: “Questo nuovo test è stato sviluppato per migliorare i nostri sforzi per ridurre lo spam, la manipolazione sulla nostra piattaforma e l’attività dei bot, bilanciando al contempo l’accessibilità su X con la piccola tariffa. Non è un driver di profitto. A partire da oggi testeremo un nuovo programma (Not A Bot) in Nuova Zelanda e Filippine. Gli account nuovi e non verificati dovranno sottoscrivere un abbonamento annuale da $ 1 per poter pubblicare e interagire con altri post. Il test non riguarda gli utenti già attivi.”

Twitter (X)

Twitter, trasformato ora in X dal luglio 2023, è un servizio di notizie e microblogging fornito dalla società X Corp. con sede a San Francisco (Stati Uniti) e con filiali a San Antonio e Boston. Twitter, Inc. fu originariamente creato in California, ma nel 2007 passò sotto la giurisdizione dello Stato del Delaware.

Da quando Jack Dorsey lo creò nel marzo 2006 e lanciò nel luglio dello stesso anno, la rete ha guadagnato popolarità in tutto il mondo. A oggi si stima abbia un totale di 1,3 miliardi di utenti, di cui 400 milioni attivi, che generano 65 milioni di tweet al giorno, e gestisca più di 800 000 richieste di ricerca giornaliere. È stato anche soprannominato “l’SMS di Internet”.