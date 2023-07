Twitter cambia logo, arriva la X

di Giusy Curcio

Addio all’uccellino blu che ha reso iconico Twitter, ora è in arrivo la X. Così ha deciso Elon Musk che lo ha annunciato tramite post: “E presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli. Se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo faremo andare in diretta in tutto il mondo domani“.

L’imprenditore ha inoltre pubblicato un’immagine su Twitter che raffigura una “X” lampeggiante. Questa lettera sembra essere una delle preferite di Musk, come dimostrato dalla sua società spaziale, SpaceX. Musk ha anche fatto riferimento al fatto che il logo di Twitter dovrebbe essere cambiato da tempo e incorporare la lettera “X”.

C’è chi ha criticato la scelta di Musk: “Non ha molto senso un marchio riconosciuto a livello globale con un simbolo generico”, spiega Jason Goldman, ex di Twitter.

Twitter aveva inizialmente acquistato il logo dell’uccellino blu nel 2006, pagando circa 15 dollari per ottenerlo tramite la piattaforma di immagini iStock. Tuttavia, nel 2012, hanno deciso di ridisegnarlo e introdurre una nuova identità visiva per il marchio. Al momento, l’uccellino blu è ancora presente come logo di Twitter, ma si prevede che la transizione verso la nuova X stilizzata avverrà nelle prossime ore, rendendola il nuovo emblema definitivo del social network.