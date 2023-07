Twitter, Elon Musk annuncia il cambio del logo: il motivo

di Rita Milione

“Presto diremo addio al marchio di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini”, con queste parole e una serie di tweet sul suo profilo Elon Musk ha annunciato che sta per cambiare il logo del social di cui è proprietario dallo scorso ottobre. Ora Musk annuncia che già stamattina, 24 luglio, l’uccellino sparirà dagli account Twitter in tutto il mondo, “se nel frattempo sarà stata trovata una X convincente” per il nuovo logo.

Perché Musk ha scelto la “X” come nuovo simbolo della piattaforma Twitter?

“L’uccellino”, simbolo creato da un fondatore di Twitter, Biz Stone, gran tifoso del team di basket dei Boston Celtics che in quel modo voleva rendere omaggio al cestista Larry Bird, non è mai piaciuto a Musk. Infatti, già nel mese di aprile l’aveva sostituito per un po’ col cane Shiba Inu simbolo della criptovaluta Dogecoin. Musk ha scelto la “X” come nuovo simbolo della piattaforma Twitter per un semplice motivo, è sempre stata un simbolo di sfida per il miliardario, di una rottura dell’esistente: quando, nel 1999, creò la sua prima startup finanziaria, un sistema di pagamenti automatico col quale scavalcare le banche, la battezzò X.com. L’anno successivo, fondendola con un’altra società, cambiò il nome in PayPal.