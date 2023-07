Oroscopo Branko lunedì 24 luglio 2023: Cancro malinconico

Ariete Quello che state attraversando è un periodo difficile. In amore, meglio procedere con cautela con il partner.

Toro Avete una forte personalità, in genere è un pregio, ma a volte può far sentire gli altri a disagio. Il successo è alla vostra portata, ma attenzione a non essere troppo testardi.

Gemelli Vi attende una settimana di alti e bassi. Probabilmente non avete trovato la pace interiore. A volte andate d’accordo con gli altri, a volte vi scontrate, dove provare a trovare questo benedetto equilibrio

Cancro Malinconici e tristi. Sarete decisamente sottotono. Non per questo dovete stare fermi a piangervi addosso o a preoccuparvi. La salute e l’amore superano le vostre attese.

Leone Brutte notizie, il quadro astrale non è per niente favorevole. Ma non tutto dipende dalle stelle, quindi, usate la vostra creatività e saggezza per farvi guidare sulla retta via.

Vergine La vostra unicità vi contraddistingue, il vostro stile è solo vostro. Ahimè, non è stato impeccabile il vostro comportamento, ma questo non deve ingenerare in voi troppa preoccupazione.

Bilancia La brillante personalità vi aiuterà ad avere tante conversazioni, ma dovete stare attenti a ciò che dite, vi dovete saper gestire con le parole. Siete in vena di avventure e scoperte, ma non sarebbe male rallentare abbastanza per essere saggi.

Scorpione La vostra energia è in crescita, e la cosa vi stupisce sempre di più. Questo non deve farvi distrarre dal lavorare sulle cose importanti. Attenzione alla vostra personalità estroversa.

Sagittario Tanti punti di forza, ma anche diversi difetti. Il futuro sembra essere un mistero, dovrete affrontare delle sfide. Le buone relazioni e il lavoro sono dalla vostra parte, continuate a fare ciò che sta funzionando.

Capricorno Non accantonate, ma trovate un equilibrio nella vostra personalità, i vostri amici sono molto presi da voi, non vorrete mica deluderli! Bene le finanze, occhio alla salute.

Acquario La vostra personalità è troppo vivace, questo può mettere a rischio il controllo delle vostre finanze.