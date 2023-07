Elon Musk lancia “xAI”: startup dedicata all’intelligenza artificiale

di Rita Milione

Elon Musk, imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, ha annunciato il lancio della sua nuova società, “xAI”, che sarà dedicata all’intelligenza artificiale. La startup è composta da ex ricercatori di OpenAI, Google DeepMind, Tesla e dell’Università di Toronto.

Il team è guidato da Dan Hendrycks, che attualmente guida il Center for AI Safety, un’organizzazione con sede a San Francisco, ovvero uno dei firmatari della lettera di giugno, indirizzata ai leader mondiali, che avvertiva come l’IA sia un rischio per l’esistenza umana al pari delle pandemie e della guerra nucleare. Un pensiero che il proprietario di Tesla ha fatto suo definendo l’IA: “La nostra più grande minaccia esistenziale”.

L’azienda Tesla, che già da anni lavora alla costruzione di auto a guida autonoma, ha già un solido team che si occupa di intelligenza artificiale e un’enorme quantità di computer che permettono di elaborare complessi “modelli di linguaggi di grandi dimensioni”.

L’obiettivo di xAI”

“L’obiettivo di xAI è comprendere la vera natura dell’universo”. Inoltre, con questa nuova società Musk intende competere con i leader dell’Ia come OpenAi, Microsoft e Google nella corsa per elaborare un computer che potrebbe svolgere più compiti rispetto agli umani.

Elon Musk

Ricopre i ruoli di fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, fondatore di The Boring Company, cofondatore di Neuralink e OpenAI, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla, proprietario e presidente di Twitter. Ha inoltre proposto un sistema di trasporto superveloce conosciuto come Hyperloop, tuttora in fase di sviluppo.